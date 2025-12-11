El conductor del vehículo tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario para su valoración después de quedar atrapado en el automóvil

Un hombre ha resultado herido este jueves tras el vuelco del vehículo en el que circulaba en la zona de María Jiménez, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.

Imagen del vuelco del vehículo en María Jiménez. Bomberos de Tenerife

Según los primeros datos ofrecidos por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 1-1-2 Canarias, el afectado quedó atrapado en el interior del automóvil y tuvo que ser liberado por personal del Consorcio de Bomberos de Tenerife, que trabajó en la estabilización del vehículo y en el rescate del ocupante.

Una vez liberado, el herido fue asistido por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que procedió a su traslado a un centro hospitalario para su valoración.

Hasta el lugar del accidente también se desplazaron efectivos de Protección Civil de Santa Cruz de Tenerife y agentes de la Policía Local, quienes aseguraron la zona y colaboraron en las tareas derivadas del siniestro.