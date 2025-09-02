Vuelco entre Tiagua y Mancha Blanca, en Lanzarote

El vehículo sufrió un vuelco y quedó sobre el techo en plena vía entre las localidades de Tiagua y Mancha Blanca, en Lanzarote

El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote ha informado de la intervención en un accidente de tráfico con vuelco ocurrido en la carretera LZ-409, en el tramo entre Tiagua y Mancha Blanca, en el municipio de Tinajo, en Lanzarote.

Vuelco vehículo LZ 46 Tiagua – Mancha Blanca. Tinajo

Según fuentes del CECOES (Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad), un vehículo sufrió un vuelco y quedó sobre el techo en plena vía. A la llegada de los equipos de emergencia del Parque Central, el ocupante del coche ya estaba fuera del mismo. Aparentemente, en buen estado de salud.

La Guardia Civil ya estaba en el lugar cuando los efectivos del Consorcio llegaron. A petición de los agentes, se procedió a girar el vehículo y retirarlo de la calzada para evitar riesgos adicionales y restablecer la circulación con normalidad.

El servicio, clasificado como de Nivel 1, fue atendido por la unidad Bravo 4 y finalizó sin necesidad de más intervenciones médicas o técnicas.