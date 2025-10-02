Vueling ofrece este invierno 32 rutas, 4 internacionales y 28 domésticas, que van a conectar Canarias con varios destinos

Avión Vueling

La aerolínea de bajo coste Vueling, del grupo IAG, ha programado 2 millones de plazas para la temporada de invierno en Canarias, lo que supone un crecimiento del 6 por ciento, que califica de «operativa récord» para las islas.

Rutas

Vueling ofrece este invierno desde Canarias 32 rutas, entre ellas, 4 internacionales y 28 domésticas, lo que asegura que sitúa a la compañía en el primer operador del mercado entre Canarias y la península, según ha informado este jueves en rueda de prensa Sandra Hors, directora de Asuntos Corporativos, Marca y Sostenibilidad de la aerolínea.

Bases

En Tenerife, base en la que hay tres aviones, la compañía ha incrementado su capacidad un 11 % para la temporada de invierno con un total de 900.000 asientos ofertados a diez destinos, lo que convierte este periodo en el de mayor número de asientos.

En Gran Canaria, también con tres aviones de base, Vueling afirma que es el primer operador en el flujo con la Península con 715.000 asientos programados a nueve destinos.

También vuela desde Lanzarote, con 230.000 asientos programados a seis destinos; a Fuerteventura con 175.000 plazas a 6 destinos; y a La Palma con 10.000 asientos a Barcelona.

Renuncia de Ryanair

Vueling ha presentado esta programación después de que Ryanair haya anunciado que dejará de volar al aeropuerto de Tenerife Norte desde el inicio del invierno de 2025 y cancelará 36 conexiones directas con la España peninsular y el archipiélago, donde además se verán afectados vuelos desde Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.

A este respecto Sandra Hors ha señalado que la compañía está al tanto de la demanda que hay y cuando hay «agujeros» que se pueden suplir los estudian, como es el caso de Tenerife Norte, donde ha dicho que Vueling es líder.