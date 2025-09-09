ES NOTICIA

La vuelta a las clases trae consigo más tráfico en Canarias

Redacción RTVC
El tráfico ha aumentado este martes con la vuelta de las clases, pero se espera que el pico llegue la próxima semana

El regreso a las aulas también se ha dejado sentir en las carreteras. Este martes el tráfico ha sido algo más intenso de lo habitual, aunque todavía sin alcanzar el pico máximo que se espera a partir de la próxima semana, cuando aumente el número de conductores coincidiendo con la incorporación progresiva de todas las etapas educativas.

En Santa Cruz de Tenerife, la sala de control de tráfico ha registrado un flujo mayor al normal, pero con circulación fluida. Cerca de 60 cámaras vigilan en todo momento la red viaria, detectando incidencias y apoyando a los agentes en la regulación. En las calles, muchos ciudadanos han notado ese incremento de vehículos propio del inicio del curso.

Una situación similar se ha vivido en Gran Canaria, donde la Policía Local también refuerza la vigilancia con cámaras y dispositivos de seguridad en los entornos escolares para poder garantizar la movilidad tanto de quienes acuden al trabajo como de las familias que acompañan a los más pequeños a clase.

