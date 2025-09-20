Será el grancanario y exjugador de baloncesto, Carmelo Cabrera Domínguez el encargado de entregar el trofeo de la Copa Canaria

Imagen cedida.

Este domingo 21 de septiembre tiene lugar el encuentro de vuelta de la Copa Canaria a partir de las 17.00 horas entre La Laguna Tenerife y el Dreamland Gran Canaria en el Pabellón Santiago Martín de San Cristóbal de La Laguna.

Mencionado encuentro, vuelta de la Copa Canaria 2025, será el último de los duelos de preparación antes del final que tendrá lugar con la Supercopa de Málaga el próximo fin de semana.

Con respecto a los nuevos fichajes, será el momento de Wesley Van Beck para conocer la afición. Sin embargo, ya Gio Shermadini y Rokas Giedraitis, tuvieron sus primeros minutos de la pretemporada, logrando los 17 minutos en la pista.

Situación de los equipos

En los últimos 12 enfrentamientos entre ambos equipos canarios, la balanza se ha inclinado a favor de los tinerfeños de acuerdo con los resultados obtenidos.

Tras el primer derbi de pretemporada ante La Laguna Tenerife, el técnico esloveno, Jaka Lakovic atendió a los medios de comunicación y declarando que «Yo creo que estamos todavía muy lejos, muy lejos de donde queremos estar. Tenemos seis nuevas piezas que hay que componer y con las que hay que trabajar duro».

El Santiago Martín vivirá una tarde donde ambas aficiones desearán el triunfo, así como conocer a los recién llegados de los equipos y asegurar de este modo la Copa Canaria. Será el sábado 27 cuando tenga lugar las semifinales de Málaga.

El partido de este domingo se podrá seguir en TDT o bien a través de la web de Televisión Canaria rtvc.es