Primer partido de la Copa Canaria que enfrentan al Dreamland Gran Canaria y a La Laguna Tenerife en el Gran Canaria Arena dentro de la pretemporada que ambos equipos llevan a cabo con vistas al inicio de temporada

Emisión del primer partido de la Copa Canaria de baloncesto

El Dreamland Gran Canaria y La Laguna Tenerife afrontan en primer partido de la Copa Canaria de baloncesto este jueves, 18 de septiembre, en el Gran Canaria Arena, a partir de las 18:30 horas. El Dreamland Gran Canaria disputará un único partido amistoso en el Gran Canaria Arena en esta pretemporada previa a la temporada 25/26 y lo hará ante La Laguna Tenerife como rival.

Situación de juego durante el partido entre el Dreamland Gran Canaria y La Laguna Tenerife en la Copa Isola la pasada temporada

Será el quinto amistoso que dispute el conjunto que dirige Jaka Lakovic en su preparación, cuya hoja de ruta seguirá con una visita a La Laguna Tenerife el domingo 21 (partido de vuelta de la Copa Canaria) y con otra visita al Covirán Granada el jueves 25, antes de iniciar de manera oficial la campaña ante el Real Madrid a domicilio en la Liga Endesa.

El conjunto grancanario busca vencer en este doble enfrentamiento de pretemporada contra el conjunto lagunero como lo hizo la pasada temporada en la Copa Isola. La Laguna Tenerife se impuso en el partido de vuelta disputado en el pabellón Santiago Martín al Dreamland Gran Canaria (84-81), pero fue el equipo grancanario el que se llevó el trofeo, al defender la diferencia de cinco puntos (73-68) del partido de ida disputado en el Gran Canaria Arena.

Un partido dominado por el conjunto de Txus Vidorreta, que incluso llegó a ir ganando de 16 puntos en el inicio del tercer cuarto, pero que no supo ni pudo mantener las diferencias en el marcador y su triunfo por tres puntos no le permitió alcanzar el trofeo de campeón.

Ver en directo La Copa Canaria

RTVC retransmitirá en directo el partido de ida y el de vuelta de La Copa Canaria. Se podrá seguir por varios medios:

A través de Televisión Canaria

En rtvc.es

Canal de Youtube de deportes

También las redes sociales de RTVC realizarán un completo seguimiento a todo lo que acontece en la competición de La Copa Canaria.