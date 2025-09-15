La Laguna Tenerife y Dreamland Gran Canaria participan en la primera edición de La Copa Canaria. Los partidos de La Copa Canaria se podrán ver en directo en RTVC

La Copa Canaria se estrena con los enfrentamientos que medirán a La Laguna Tenerife y Dreamland Gran Canaria. Una competición en la que se verá un nuevo derbi canario entre los equipos canarios antes de iniciar la competición oficial de la Liga Endesa.

Fechas y horarios de los partidos de La Copa Canaria

El Dreamland Gran Canaria ganó el último torneo de la Copa Isola, ahora LaCopa Canaria, frente al La Laguna Tenerife / Dreamland Gran Canaria

18 de septiembre

Dreamland Gran Canaria – La Laguna Tenerife. A partir de las 18:30 horas. Gran Canaria Arena.

Emisión en directo prevista del partido entre el Dreamland Gran Canaria – La Laguna Tenerife en La Copa Canaria del 18 de septiembre de 2025

21 de septiembre

La Laguna Tenerife – Dreamland Gran Canaria. A partir de las 17:00 horas. Pabellón Santiago Martín.

Emisión en directo prevista del partido entre el La Laguna Tenerife y el Dreamland Gran Canaria en La Copa Canaria del 21 de septiembre de 2025

Venta de entradas

Los aficionados del Dreamland Gran Canaria tienen las entradas a la venta desde los 10€. Los abonados a este encuentro de presentación accederán con el nuevo abono y deberán descargarlo. Además disponen de una invitación, para acceder a ella desde el día 12 se ha enviado un correo electrónico con un código para canjearlo.

Los abonados aurinegros en la temporada 25/26 podrán acceder de manera gratuita al encuentro en el Santiago Martín. La venta de entradas para no abonados se activará el miércoles 17 de septiembre. Si quedasen entradas libres se pondrían a la venta el día del partido, el domingo 21 de septiembre, en las taquillas del pabellón a partir de las 16:30 horas. El precio de las entradas es de 10 euros como precio único para todas las localidades.

Dónde ver en directo La Copa Canaria

RTVC realizará un despliegue especial con motivo de La Copa Canaria y los partidos se podrán seguir en directo a través de varias plataformas. A través de:

También las redes sociales del grupo RTVC mostrarán en directo cómo transcurren los partidos de La Copa Canaria.

Te puede interesar: