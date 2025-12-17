El concierto, celebrado en Adeje, entrelaza villancicos tradicionales y nuevas interpretaciones con la participación de Virginia Guantanamera y Andrea Rodríguez como artistas invitadas

Televisión Canaria ofrecerá la primera de sus citas musicales navideñas con la emisión del concierto especial ‘Los Sabandeños en Navidad‘ este viernes, 19 de diciembre, a las 22:40 horas. El concierto, celebrado en el Auditorio de Adeje el pasado 13 de diciembre, traslada a los hogares canarios un espectáculo lleno de tradición, emoción y el inconfundible espíritu de la agrupación más emblemática de la música popular canaria, ideal para disfrutar en familia y dar la bienvenida a estas fechas.

El grupo lagunero entrelaza villancicos tradicionales y nuevas interpretaciones con la elegancia y el sentimiento que caracterizan sus más de 50 años de trayectoria. En este especial sonarán temas navideños como «Lo divino» y «Voy cantando pascuas», este último del reconocido músico y timplista Benito Cabrera. Además, la velada se enriquece con villancicos de raíces latinoamericanas como «Velo qué bonito» y «Niño lindo», y no faltará la versión especial de «Una sobre el mismo mar», una pieza de Benito Cabrera que se ha consolidado como el villancico de las ocho Islas.

El espectáculo también reservó un espacio para los temas imprescindibles del repertorio de Los Sabandeños. La audiencia podrá disfrutar de interpretaciones que son un clásico en la discografía del grupo, como el «Himno a la lucha canaria» y «Folías Parranderas» del fundador Elfidio Alonso, así como temas populares como «El cuarto de Tula», «Malagueña salerosa» o el conmovedor «Lo divino».

Voces invitadas desde Cuba y La Palma

Este tradicional concierto cuenta con la participación de dos destacadas voces solistas invitadas. Virginia Guantanamera, que aporta su sabor desde Cuba, y Andrea Rodríguez, representante del talento musical de La Palma. Televisión Canaria invita a toda la audiencia a sintonizar este evento imprescindible para compartir el calor de la Navidad y celebrar estas fechas al son de la música y las tradiciones de Canarias.