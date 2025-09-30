Wes Peden, el mejor malabarista del mundo, llega al Teatro Leal

El Festival Internacional Clownbaret trae a Wes Peden, el mejor malabarista del mundo, con dos funciones únicas

El Festival Internacional Clownbaret, FIC 2025, arranca el fin de semana con espectáculos simultáneos en diversos municipios de Canarias: Costa Adeje, La Laguna, Guía de Isora, Santa Cruz de La Palma, Tegueste y el Espacio La Granja, en Santa Cruz de Tenerife. A partir de este fin de semana, el público podrá disfrutar de una programación de primer nivel con artistas internacionales para toda la familia que se extiende hasta el domingo 12 de octubre​​.

Wes Peden

Esta edición trae a Canarias al mejor malabarista del mundo, Wes Peden, con dos funciones únicas de teatro. Estará en el Teatro Leal con un espectáculo de circo del más alto nivel para todos los públicos, Rollercoaster, el domingo 5 de octubre a las 19:00 h. Las entradas ya están disponibles en Tickety.es. El público de Guía de Isora también podrá ver a Wes Peden el viernes 3 de octubre a las 19:00 h.

El resto de las funciones de sala del festival se desarrollarán en el teatro del Espacio La Granja el 4 de octubre a las 20:00 h. donde Anatoli Akerman llevará Kuku; el Teatro Príncipe Felipe de Tegueste, donde actuará Dúo Full House el 5 de octubre a las 18:00 h. con entrada libre hasta completar aforo, el Teatro Cine Los Realejos con Anatoli Akerman y Kuku el 11 de octubre a las 20:30 h. y en el Auditorio Capitol de Tacoronte, el 11 de octubre, a las 20:30 h, que acogerá la función del artista Fred Blin, que llega por primera vez a Canarias con entrada libre previa reserva de invitación en auditoriocapitol.com.

El FIC en la calle llega el viernes 3 y sábado 4 de octubre en la Plaza Salytien de Costa Adeje con doce funciones de siete compañías en horario de tarde. Cia. Joca, Cia. Circusband, Karcocha, Anatoli Akerman, Cometa Circus, Dúo Full House y Cia. Curolles completan este primer fin de semana dedicado al clown y el circo. Se puede consultar más información y horarios en la página web del evento.

Sobre los artistas

El americano Wes Peden está considerado el mejor malabarista contemporáneo del mundo. Formado en la prestigiosa escuela DOCH de Estocolmo, ha ganado numerosos premios internacionales y ha batido más de diez récords mundiales de malabares con clavas y aros. Su espectáculo, Rollercoaster, es una experiencia visual y sonora inspirada en montañas rusas, donde combina malabares extremos, estructuras hinchables gigantes de color azul y una potente banda sonora pop-punk, creando un universo espectacular.

Anatoli Akerman es payaso, actor y uno de los artistas cómicos más intuitivos a nivel internacional. Su trayectoria le ha llevado a hacer giras mundiales con el Circo Roncalli y fue el payaso de la película Dumbo, de Tim Burton.

Fred Blin es una figura clave del clown contemporáneo. Fundador del célebre trío Chiche Capon, ha desarrollado una carrera marcada por el humor físico, el absurdo y la subversión escénica.

Dúo Full House es una compañía suiza formada por Gaby y Henry Camus, que fusionan comedia, música y circo con humor y habilidad. Sus espectáculos se caracterizan por presentar ingeniosos juegos de palabras y técnicas circenses que han cautivado audiencias en toda Europa.