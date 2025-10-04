William Levy regresa a Tenerife para rodar «Bajo un fuego»

El rodaje «Bajo un fuego», segunda parte de «Bajo un volcán», se desarrolla en Tenerife. El elenco de actores protagonistas, entre ellos William Levy y Adriana Torrebejano se han trasladado a la isla

El actor William Levy vuelve a repetir rodaje en Tenerife. Desde hace días ya está en marcha la producción «Bajo un fuego«, segunda parte de la película «Bajo un volcán«.

Inicio del rodaje de la segunda parte de la película «Bajo un fuego» protagonizada por William Levy y Adriana Torrebejano entre otros / Secuoya Studios

Entre el elenco de actores encabezado por William Levy, que también es productor ejecutivo, se encuentran Adriana Torrebejano, Claudia Álvarez, Elia Galera, Antón Lofer y Kailey Levy, que debuta en la gran pantalla.

Una de las primeras imágenes que se han compartido del rodaje de la película «Bajo un fuego» con William Levy como protagonista junto a su hija Kailey Levy / Secuoya Studios

La actriz Adriana Torrebejano también ha compartido una imagen en sus redes sociales del rodaje de esta producción en la que se mete en el papel de un miembro de la UME

Rodaje especial para William Levy

Este rodaje dirigido por Martín Cuervo, es muy especial para el actor que suma casi doce millones de seguidores en instagram. Por primera vez comparte rodaje junto a su hija Kailey Levy. Para la hija de Levy es su primera producción cinematográfica.

Como ya hizo en su anterior visita a la isla, el actor aprovecha sus ratos libres para realizar actividades en la isla. Una de ellas ha sido asistir aun partido del CD Tenerife Femenino junto a su hija.

El actor William Levy realiza otras actividades en la isla durante los descansos como asistir a un partido del CD Tenerife Femenino / Costa Adeje Tenerife

Hace un año el equipo ya se desplazó a Tenerife para rodar esta película. Una cinta producida por Secuoya Studios, cuyo argumento gira en torno a una historia de amor y acción. El argumento se desarrolla un año después de un evento volcánico en el que se enfrentan a una nueva amenaza. En unos días esta producción llegará a Netflix en su distribución mundial.