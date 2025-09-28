La X Caminata Grand Pink Run “colorea” de rosa Las Canteras

Las Canteras ha vivido una jornada llena de solidaridad y deporte con la la X Caminata Grand Pink Run

Informa RTVC.

La X Caminata Grand Pink Run, organizada por la Asociación Canaria de Cáncer de Mama y Ginecológico, volvió a pintar de rosa la avenida de Las Canteras en una jornada solidaria y divertida que tuvo un espectacular cierre en la terraza del CC Las Terrazas con música, jue-gos, fiesta y sorpresas

Bajo el lema “Camina contra el Cáncer de Mama”, más de un millar de personas se convirtieron en el altavoz perfecto para concienciar y visibilizar la lucha contra una enfermedad que afecta tanto a los que la sufren como a sus familias.

La marea solidaria recorrió cuatro kilómetros, desde La Puntilla hasta el auditorio Alfredo Kraus, para contribuir a difundir la importancia de mentalizar a la sociedad canaria de lo necesario que es prevenir la enfermedad y hacerle frente con el ejercicio físico como valiosa herramienta para promover hábitos de vida saludables.

X Caminata Grand Pink Run

Una marcha festiva, solidaria e inolvidable

La actuación de agrupaciones folclóricas y la presencia del afamado DJ grancanario, Ulises Acosta, animó, en gran medida, el recorrido con música, alborozo y sonrisas para mil doscientos participantes que pudieron recargar pilas en los diferentes puntos de avituallamiento habilitados durante el trazado y en la línea de llegada.

El paseo por una de las playas urbanas más icónicas del mundo puso el punto y seguido con el colofón festivo que se vivió en la terraza del CC Las Arenas. Actividades de todo tipo como la magistral clase de zumba del Maestro Joao, la maravillosa voz de Dácil Suárez, el ritmo de Ulises Acosta y diversos sorteos pusieron la guinda a una inolvidable jornada dominical.

Un éxito

La presidenta de la Asociación Canaria de Cáncer de Mama y Ginecológico, Marisa Herrera, mostró su alegría por el desarrollo festivo de la caminata y la masiva participación de la “marea rosa” en su décimo aniversario: “Estoy feliz y agradecida por la elevada participación y por la gran cantidad de personas que han contribuido a hacer grande un evento que pone en valor la importancia del ejercicio físico para prevenir el cáncer de mama y ginecológico. Les esperamos el año que viene para compartir una increíble experiencia y sensibilizar de lo imprescindible de, como mínimo, caminar veinte minutos al día”, relató satisfecha.

Las personas beneficiarias serán las afectadas de cáncer de mama y/o ginecológico de cualquiera de las Islas o ciudades de España y los familiares de los pacientes con la finalidad de tomar una mayor conciencia de lo que significa esta problemática

En la misma línea se expresó Ángel Sabroso, viceconsejero de la Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, al enfatizar en lo imprescindible de “apoyar un clásico en el calendario anual en Gran Canaria, como es la Grand Pink Run, que sirve para demostrar que la actividad física y el deporte tiene un aspecto solidario que seguiremos potenciando desde el Gobierno de Canarias”.