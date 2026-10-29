La sesión ‘Eternamente Yolanda’ reunió a representantes del ámbito académico y cultural para recordar el legado de la investigadora, catedrática de la ULPGC e impulsora de los Congresos Galdosianos

La Casa-Museo Pérez Galdós fue el escenario del homenaje a Yolanda Arencibia, una de las figuras más relevantes de los estudios galdosianos, en el marco del XIII Congreso Internacional Galdosiano, que se celebra del 27 al 30 de octubre bajo el lema ‘Galdós, presente y futuro. Nuevos retos del galdosismo’.

El XIII Congreso Internacional Galdosiano homenajea a Yolanda Arencibia, referente en los estudios sobre Galdós / Cabildo de Gran Canaria

La sesión, titulada ‘Eternamente Yolanda’, reunió a representantes de instituciones académicas y culturales, así como a personas vinculadas a su trayectoria profesional y a su dedicación a la investigación, la edición y la difusión de la obra de Benito Pérez Galdós. El encuentro sirvió para reconocer la huella que Arencibia dejó en el galdosismo y su contribución al desarrollo de una comunidad investigadora que continúa trabajando para mantener vivo el legado del escritor grancanario.

La diversidad de las voces reunidas puso de manifiesto la dimensión académica, cultural e institucional de una trayectoria estrechamente ligada al estudio de Galdós y al desarrollo de los espacios de investigación y encuentro dedicados a su obra.

Una trayectoria dedicada a Galdós

Yolanda Arencibia fue profesora de Literatura Española y catedrática de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde dirigió desde 1995 la Cátedra Benito Pérez Galdós. También fue decana de la Facultad de Filología durante su primera década de existencia, entre 1989 y 1999, y consejera delegada de Educación del Cabildo de Gran Canaria entre 1999 y 2003. Asimismo, formó parte de la Academia Canaria de la Lengua.

Su labor investigadora y editorial resultó fundamental para profundizar en el conocimiento de la obra galdosiana. Entre sus contribuciones destaca la edición de la colección Arte, Naturaleza y Verdad. Obras completas de Pérez Galdós, publicada entre 2005 y 2013. También integró el consejo de dirección de Anales Galdosianos y perteneció a la Asociación Internacional de Galdosistas (AIG), de la que fue vicepresidenta entre 2002 y 2005.

Su vinculación con la Casa-Museo Pérez Galdós se remonta a los inicios de la institución, donde colaboró en labores de investigación e impulsó los Congresos Internacionales Galdosianos. Además, participó en proyectos de especial relevancia, como los relacionados con el Epistolario de Galdós, contribuyendo a ampliar el conocimiento de la vida y la producción literaria del autor.

En 2020 recibió el XXXII Premio Comillas de Historia, Biografía y Memorias por Galdós. Una biografía, una obra que refleja la profundidad de su conocimiento del escritor y su capacidad para acercar su figura y su legado a nuevos lectores.

Un legado que permanece en el futuro del galdosismo

El homenaje se integra en una edición del Congreso Internacional Galdosiano que invita precisamente a reflexionar sobre la continuidad y la renovación de los estudios dedicados al escritor. Bajo el lema ‘Galdós, presente y futuro. Nuevos retos del galdosismo’, la decimotercera convocatoria reúne a 98 participantes, entre ponentes e invitados, y presenta 72 propuestas de investigación, con una destacada presencia de mujeres investigadoras y nuevas generaciones de especialistas.

La memoria de Yolanda Arencibia adquiere un significado especial en este contexto, tanto por su contribución al conocimiento de la obra de Galdós como por su papel en la consolidación de los congresos como espacio de intercambio científico entre investigadores de distintas procedencias y tradiciones académicas.

Además del homenaje, la Casa-Museo Pérez Galdós mantiene presente su legado a través de un espacio dedicado a su figura en la biblioteca, situada en la segunda planta del centro, donde se ha recreado su despacho. La propuesta incluye también un recorrido audiovisual con imágenes de su trayectoria y testimonios en vídeo de personas que la admiraron y compartieron con ella experiencias profesionales y de investigación.

Imágenes del Cabildo de Gran Canaria