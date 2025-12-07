Más de un centenar de profesionales del sector primario de Canarias se han congregado este fin de semana en Tejeda

Más de un centenar de profesionales del mundo rural han acudido este fin de semana con sus productos a la XIV Feria Regional de Vino, Queso y Miel de Canarias – Alma de Medianías, un evento consolidado en el calendario insular que este año se ha celebrado en el municipio grancanario de Tejeda. En esta cita hay 21 quesos de la asociación de queserías de Gran Canaria.

Informa RTVC.

50 marcas del sector primario de Canarias se reúnen en la XIV Feria del Vino, Queso y Miel en Tejeda.

La feria ha reunido 42 puestos de productores y cerca de 50 marcas procedentes de seis islas del archipiélago. Este año Tejeda —uno de los pueblos más bellos de España— ha recibido entre 15.000 y 18.000 visitantes gracias a este evento.