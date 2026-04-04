Israel mantiene una intensa campaña de bombardeos contra el sur y el este del Líbano, así como los suburbios meridionales de Beirut

La cifra de muertos por la ofensiva aérea y terrestre de Israel contra el Líbano aumentó este sábado a 1.422 y a 4.294 los heridos desde el pasado 2 de abril, informaron fuentes oficiales.

Ataques israelíes

Solo en las últimas 24 horas, los ataques israelíes mataron a 54 personas y 156 resultaron heridas, indicó el Centro de Operaciones de Emergencia, perteneciente al Ministerio de Salud Pública del Líbano.

Del total de fallecidos, 126 son menores, lo que representa el 8,9 %, mientras que 93 son mujeres, es decir, el 6,5 %.

Además, las decenas de ataques perpetrados en el último mes contra objetivos sanitarios dejan ya 53 profesionales muertos y 142 heridos, según los últimos datos difundidos por el departamento.

Este del Líbano

Israel mantiene una intensa campaña de bombardeos contra el sur y el este del Líbano, así como los suburbios meridionales de Beirut, un conflicto que ha obligado a más de un millón de personas a abandonar sus hogares.

Además, el Ejército israelí está enzarzado en intensos combates con el grupo chií libanés Hizbulá en varios puntos del sur del país, donde trata de establecer una zona de amortiguación que se extienda desde la frontera de facto hasta el río Litani.