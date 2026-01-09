El joven extremo derecho galdense, Yanis Ramírez, vuelve a casa tras su paso por el EON Horneo Alicante de ASOBAL

Yanis Ramírez regresa al Balonmano Gáldar hasta final de temporada / Balonmano Gáldar

El Balonmano Gáldar Gran Canaria anuncia el regreso del extremo derecho Yanis Ramírez. Se incorpora nuevamente al conjunto galdense hasta final de temporada para reforzar al equipo en este momento clave del curso.

Yanis Ramírez, canterano del club y de tan solo 18 años, retorna a la disciplina galdense tras iniciar la presente campaña en el EON Horneo Alicante, equipo de ASOBAL, donde dio un importante paso en su proyección deportiva. Durante su estancia en el conjunto alicantino, el joven jugador tuvo la oportunidad de debutar en la máxima categoría del balonmano español, sumando una experiencia de gran valor a nivel competitivo y formativo.

Formado en la base del Balonmano Gáldar Gran Canaria. Ramírez destacó desde edades tempranas por su velocidad, verticalidad y capacidad para definir en el extremo, cualidades que le permitieron dar el salto a la élite a comienzos de temporada. El jugador regresa al club de su tierra con el objetivo de continuar creciendo y disponer de más minutos sobre la pista.

Refuerzo con sello galdense

Bajo la dirección de Aday Sánchez, Yanis aportará dinamismo, intensidad y efectividad ofensiva. Además, ampliará las alternativas del equipo en el extremo derecho y contribuyendo al juego rápido y vertical del conjunto galdense.

Con esta incorporación, el Balonmano Gáldar Gran Canaria refuerza su apuesta por el talento de la casa. Asimismo suma una pieza joven pero con experiencia en la élite para afrontar con ambición lo que resta de la temporada. El regreso de Yanis Ramírez supone un impulso para el equipo y una excelente noticia para la afición, que vuelve a ver a uno de los suyos defendiendo la camiseta galdense.