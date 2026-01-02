El nuevo entrenador blanquiazul, Yerai Martín, fue presentado este viernes en el Heliodoro Rodríguez López junto al vicepresidente del CD Tenerife Femenino y el director deportivo de la entidad

Yerai Martín, presentado oficialmente como nuevo entrenador del Costa Adeje Tenerife / CD Tenerife Femenino

El Costa Adeje Tenerife presentó este viernes 2 de enero a Yerai Martín como nuevo entrenador del primer equipo en un acto en la sala de prensa del Estadio Heliodoro Rodríguez López.

Preparado para liderar al equipo

Durante la rueda de prensa, Yerai Martín mostró su ilusión por iniciar esta nueva etapa al frente del conjunto tinerfeño. Ha valorado el proyecto deportivo del club y el reto que supone asumir la dirección del equipo en el tramo decisivo de la temporada. “Es un día muy bonito y especial para mí, creo que estoy ante el reto más importante de mi carrera hasta el momento. Es un orgullo poder estar sentado aquí y ser presentado como entrenador del Costa Adeje Tenerife. Estoy deseando que llegue el entrenamiento de esta tarde para poder conocer a las jugadoras, que es lo más importante. Vengo con mucha motivación, ambición y con ganas de ponernos en marcha para empezar el año de la mejor manera posible”.

“Al Costa Adeje Tenerife se le ve desde fuera como un equipo muy competitivo, ambicioso y que es muy difícil de hacer daño y ganar. Es un club que estas últimas temporadas no ha dejado de crecer, cuando lo ves desde lejos sabes lo complicado que es jugar en la isla y también el recibirlo como visitante, a partir de ahí la idea que se estaba llevando a cabo encaja mucho con las mías” señala el nuevo técnico blanquiazul.

Con respecto a la situación del equipo en la actual temporada, Martín expresa que: ”Es una situación en la que llego a un equipo que está en quinta posición, con lo cual de manera natural le daremos continuidad al trabajo de las jugadoras, que está siendo muy bueno. Pocas veces se da un cambio en una situación buena de un equipo, creo que es una buena fecha, ya que tenemos algo de tiempo para preparar el siguiente partido”.

Palabras de apoyo y confianza para el nuevo entrenador

El acto de presentación dio comienzo con las palabras de Julio Luis Pérez, vicepresidente del CD Tenerife Femenino, que quiso felicitar el año a todos los presentes y dar la bienvenida al nuevo responsable técnico del conjunto tinerfeño: “Presentamos a Yerai Martín como nuevo entrenador. Estamos seguros que va a defender estos colores con su alma, tenemos muchas esperanzas puestas en él y aprovechamos para desearle mucha suerte en esta nueva etapa que comienza”.

Por su parte, el director deportivo blanquiazul, Jordi Torres, dedicó sus primeras palabras a un nuevo entrenador que ya conoce de su etapa en la SD Eibar. “Te damos la bienvenida a tu nueva casa, a tu nuevo club, volvemos a tener la oportunidad de trabajar juntos, en un club muy grande, que cuenta con una gran repercusión mediática y con un reto deportivo muy ambicioso”.