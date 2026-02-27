El entrenador del Costa Adeje Tenerife, Yerai Martín, analiza el momento del conjunto blanquiazul, con el equipo cuarto en Liga F y clasificado para las semifinales de la Copa de la Reina

Yerai Martín: «Tenemos que seguir en la misma línea competitiva y soñar en grande para cumplir nuestros objetivos» / CD Tenerife Femenino

El Costa Adeje Tenerife afronta el parón internacional en una posición destacada, ocupando la cuarta plaza de la Liga F Moeve con 36 puntos tras la disputa de 21 jornadas y con la clasificación asegurada para las semifinales de la Copa de la Reina. Desde la llegada de Yerai Martín al banquillo en enero, el equipo ha disputado ocho encuentros oficiales en 2026, con un balance de cuatro victorias, tres empates y una sola derrota. Además del pase a semifinales tras superar al Madrid CFF en cuartos.

Confianza y competitividad al alza

El técnico valoró de forma muy positiva este primer tramo del año: “A nivel de resultados, este inicio de 2026 ha sido muy bueno. En el Heliodoro hemos logrado sumar muchos puntos y estamos muy satisfechos con el rendimiento y las sensaciones del equipo, además de haber conseguido la clasificación para las semifinales de la Copa de la Reina”.

En cuanto al estado actual del grupo antes de afrontar un mes decisivo, destacó la confianza y la competitividad mostrada: “A nivel competitivo el equipo está muy bien, y también en cuanto a confianza. Hemos competido en todos los partidos y hemos obtenido buenos resultados. Ahora es momento de descansar, recargar energía y reforzarnos emocionalmente, porque marzo ser un mes muy importante y tendremos que encontrar el equilibrio tanto mental como físico”.

El exigente calendario obligará a optimizar la gestión de la plantilla, sin apenas semanas completas de entrenamiento: “No tendremos semanas limpias de trabajo y la clave estará en recuperar y reactivar bien a las jugadoras. Necesitaremos de toda la plantilla. En estos primeros meses del año han participado muchas futbolistas, han tenido un papel importante y están preparadas para competir en función de lo que necesite el equipo en cada partido”.

Continuidad y progreso constante

Desde su llegada al club, Yerai Martín reconoce haberse sentido respaldado y cómodo en su nuevo rol: “Ha sido un comienzo muy positivo. Siempre existe cierta incertidumbre al llegar, pero me siento muy contento, feliz y cómodo, y noto la confianza del club y de las jugadoras. El día a día está siendo muy bueno y el nivel competitivo del equipo me ha ayudado mucho en este proceso”. Sobre su adaptación, añadió: “Ha sido rápida y natural. Era un equipo que ya estaba haciendo bien las cosas y mi intención era darle continuidad, sumar y ayudar. Estos dos meses se han pasado muy rápido, lo cual es una buena señal, y sentirme cómodo me permite trabajar con mayor confianza”.

De cara al tramo final de la temporada, el entrenador tiene claras las claves para mantener el rendimiento: “Debemos seguir en la misma línea, siendo un equipo sólido en defensa y manteniendo porterías a cero que nos acerquen a los resultados. En ataque, tendremos que saber identificar cuándo ser más verticales y cuándo dominar el juego con el balón, manteniendo siempre el nivel competitivo que hemos mostrado”.

Uno de los grandes retos será la semifinal de la Copa de la Reina ante el Atlético de Madrid, una eliminatoria que el equipo afronta con ambición: “Es una gran oportunidad. Estamos a un paso de una final y creemos que tenemos capacidad para competir y hacer una buena eliminatoria. Será igualada, pero confiamos en nuestras posibilidades”. Además, destacó la importancia de disputar la vuelta en casa: “Nuestro objetivo es lograr un buen resultado en Madrid y decidir la eliminatoria en el Heliodoro. El apoyo de la afición será fundamental, tanto en los momentos favorables como en los más exigentes. Sentir ese respaldo puede marcar la diferencia”.

El técnico también puso en valor la identidad del club y su crecimiento dentro del fútbol nacional: “Es un club histórico, con muchas temporadas en la máxima categoría, algo que no es fácil. Cada año sigue creciendo, desde la humildad y el trabajo. Las jugadoras representan perfectamente esos valores: son trabajadoras, competitivas y ambiciosas. Para mí es un orgullo y una gran responsabilidad formar parte de este proyecto”. Asimismo, destacó el entorno humano que rodea al equipo: “Me ha sorprendido mucho la cercanía y el ambiente familiar que se vive en el club. Hay muchas personas trabajando detrás que contribuyen a su crecimiento, siempre con los pies en el suelo, pero con ambición”.

Con el equipo consolidado en la zona alta de la clasificación y en semifinales coperas, Yerai Martín no esconde la ambición del grupo: “Hay que permitirse soñar. Estamos en cuarta posición y en unas semifinales de Copa porque nos lo hemos ganado. Debemos pensar en grande, mantener la ilusión y seguir trabajando para convertir esos sueños en realidad”.