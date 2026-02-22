La delegación canaria cierra con 111 medallas el primer Campeonato de España de Grappling & Grappling GI celebrado en Gran Canaria

Yeremay Martín, Alejandro José Reyes y Francisco Manuel Martín se coronan campeones absolutos en la modalidad de Grappling GI

Las finales de la categoría Senior de Grappling GI (con kimono) pusieron el broche de oro al Campeonato de España de Grappling & Grappling GI que se celebró, durante tres días de pura adrenalina, en el Gran Canaria Arena.

Los representantes canarios se emplearon a fondo sobre los seis tapices que albergaron, simultáneamente, los más de cien combates de la jornada dominical para brindar once medallas más y cerrar con éxito un evento que congregó a más de mil participantes de todas las regiones de España y que dejó mas de un millar de combates en las categorías sub15, sub 17, sub 20, Senior y Veteranos.

Once medallas en Grappling GI absoluto

Los canarios Yeremay Martín (66kg), quien logró su décimo oro seguido, Alejandro José Reyes (58kg) y Francisco Manuel Martín (130kg) se subieron al primer cajón del podio en las finales absolutas, mientras que Francisco Sánchez (84kg) consiguió una meritoria medalla de plata.

Los metales de bronce fueron para Iris García García, Luciana Paola Pereyra Erramuspe, Daniel González Ferrez, Antonio Jesús Reyes Rodríguez, Maikro de Jesús Pardo Rodríguez, Kevin Martín Tinoco y Pavel Slanina Antón.

Por clubes, cabe destacar el primer puesto del CD José Julio TAZ Jinámar, de Gran Canaria, en la modalidad masculina y el segundo en la femenina. Por su parte, el CD La Riva, de Lanzarote, logró el primer puesto femenino y el segundo masculino, ambos en el Grappling.

En Grappling GI, el CD La Riva masculino acabó segundo y el equipo femenino, tercero. Asimismo, el TAZ Jinámar femenino finalizó en la tercera plaza del ranking.

Canarias destaca por Federaciones y por clubes

Por Federaciones autonómicas, Canarias lideró el Grappling GI (con kimono) masculino con 884 puntos, seguido de Madrid (472) y Andalucía (445).

En la modalidad femenina, la selección canaria acabó en tercer lugar (249 puntos), por detrás de Andalucía (288) y Madrid (400). Un éxito que se suma al primer puesto que ayer revalidó la federación canaria masculina con 945 puntos en la disciplina de Grappling (sin kimono).

En el cómputo global de las tres jornadas, Canarias obtuvo la friolera de 111 medallas, 53 de oro, 25 de plata y 33 de bronce.

Campeonato de alto nivel

Nada falló en la esperada cita con el deporte de la lucha en España: la afición respondió de manera inmejorable poblando las gradas del Gran Canaria Arena, el equipo arbitral, más de cuarenta jueces de todo el país, entre ellos seis canarios, dirigieron con acierto los combates y la organización, con más de medio centenar de voluntarios, trabajó sin descanso para que el resultado fuera perfecto.

“Estamos muy felices del desarrollo de un evento largamente deseado en Canarias. Los combates fueron de muchísima calidad, la grada no dejó de animar, los árbitros rayaron a un alto nivel y el aspecto organizativo estuvo a la altura. Además, Canarias demostró, de nuevo, que es una potencia a nivel nacional e internacional. No se puede pedir más”, destacaron Julio Santana y Minerva Montero, organizadores del campeonato nacional.

El evento coronó a más de 150 campeones y servirá para elegir a los representantes españoles para las próximas competiciones internacionales previstas para los meses de mayo y junio.

Compromiso con la excelencia

Por su parte, el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero, destacó que “las federaciones y los organizadores, tanto nacionales como internacionales, ya consideran a Gran Canaria como un territorio con plena capacidad organizativa para albergar grandes eventos deportivos”, y recordó que “en esta ocasión se han superado las mil inscripciones en uno de los torneos de lucha más importantes que se celebran en nuestro país, lo que refuerza esa imagen de solvencia y profesionalidad”.

Además, el máximo responsable del IID, compartió su felicidad por “la satisfacción mostrada por la federación, que no solo avala el trabajo realizado, sino que también abre la puerta a la celebración de un próximo Campeonato del Mundo de Grappling y Grappling GI”, subrayando que “este Campeonato de España ha logrado combinar con éxito el deporte base y la alta competición”. En esta línea, Romero, concluyó que “el IID vuelve a apostar con firmeza por una disciplina en la que Gran Canaria es ya una referencia a nivel mundial”.