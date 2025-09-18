La zona de bajas emisiones llegará con retraso a Las Palmas de Gran Canaria

La zona de bajas emisiones debería entrar en vigor en 2025 pero aún la ordenanza no se ha llevado al pleno municipal

La zona de bajas emisiones en Las Palmas de Gran Canaria no llegará a implementarse en los plazos previstos, ante el retraso de la elaboración de la ordenanza municipal.

La concejalía pretende que el inicio de las fases de alegaciones se produzca antes de que acabe el año. Según José Eduardo Ramírez, concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, una medida para a partir de la cual «se puedan implementar las acciones en la zona».

Sensores acústicos y de calidad del aire

Lo que sí que está previsto que se instale de forma inmediata serán dos sensores acústicos y de la calidad del aire. César García, responsable de movilidad e innovación de Salgupa, ha explicado ante los medios de comunicación, «tiene una tarjeta de comunicaciones, como la que tenemos en los móviles, que transmite en tiempo real». Estos datos servirán para comprobar si se cumplen con los parámetros exigidos por la normativa.

Los escolares del colegio Alcaravaneras colaboran en la futura identidad visual

Los alumnos del colegio Alcaravaneras en Las Palmas de Gran Canaria este jueves han tenido una jornada muy especial fuera de las aulas. Han ayudado a crear la futura identidad visual de la primera zona de bajas emisiones que se ubicará en este barrio de la capital grancanaria.

«Va a haber calles que se van a cerrar, que se van a peatonalizar, con actuaciones de urbanismo táctico. Las vamos a decorar, las vamos a pintar…» ha dicho José Eduardo Ramírez, concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.



