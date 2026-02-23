El Zonzamas Plus Car Lanzarote cede por 27-28 en un final dramático ante el Cicar Lanzarote Ciudad de Arrecife, que logra su primera victoria de la temporada sobre la bocina

Al Zonzamas Plus Car Lanzarote se le escapa el derbi ante el Ciudad de Arrecife en el último segundo / Federación Canaria de Balonmano

El CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife se dio este domingo una alegría, al vencer por un ajustado 27 a 28 al Zonzamas Plus Car Lanzarote y apuntarse los dos puntos que estaban en juego en el derbi conejero de la Liga Guerreras Iberdrola. Un choque de mucha intensidad, y que se resolvió del lado del San José Obrero sobre la bocina. Marilia Correia anotó el gol del triunfo en el último segundo del encuentro. El triunfo permite al conjunto arrecifeño seguir con vida en la lucha por la permanencia, mientras que las batateras se quedaron a las puertas de sumar en un duelo cargado de emoción y nervios.

Equilibrio total al descanso

El encuentro arrancó con mucha intensidad y con el Cicar más enchufado en los primeros compases, tomando pequeñas ventajas en el marcador (3-4, min. 6). Paula Fernández devolvió la igualdad con un contraataque en el 7:40 (4-4), en un inicio marcado por el ritmo alto y la dureza defensiva de ambos conjuntos. Aunque el Zonzamas empujaba desde atrás, el Cicar mantenía el pulso y cada posesión se jugaba como si fuera la última.

En el minuto 16, Brenda Roger irrumpió con potencia para firmar el 8-7, pero el conjunto arrecifeño, consciente de que se jugaba buena parte de sus opciones de evitar el descenso matemático, respondió con carácter. Logró ponerse de nuevo por delante y Juan J. Rivera se vio obligado a pedir tiempo muerto con 10-11 en el marcador (min. 23). Marie Louis igualó desde los siete metros en el 26 (12-12) y, poco después, volvió a adelantar a las suyas, lo que llevó al Cicar a solicitar su propio tiempo muerto en el 27. El primer acto se cerró con empate a 14, reflejo de la máxima igualdad vivida sobre la pista.

Final de infarto

Tras el descanso, el partido entró en una fase de ida y vuelta, con más velocidad y un Zonzamas algo más acertado en ataque. Irene Botella puso el 18-16 en el minuto 36, dando aire a las locales, pero el Cicar subió una marcha y consiguió remontar con un tanto desde los siete metros de Alba Tort para el 19-20 en el 42. El choque siguió moviéndose en márgenes mínimos y en el minuto 49 el electrónico volvió a señalar tablas, 23-23.

En el tramo decisivo, las defensas ganaron protagonismo. El Cicar pidió tiempo muerto en el 54 con 24-25 a su favor, buscando gestionar los últimos ataques. El Zonzamas no se rindió y respondió golpe por golpe. A falta de un minuto, el conjunto arrecifeño atacaba con 26-27, Marie Louis firmó el empate en contraataque, pero el Cicar encontró un lanzamiento exterior en la última acción que se coló sobre la bocina, sellando el 27-28 definitivo y desatando la alegría visitante.

Un desenlace cruel para el Zonzamas, que compitió hasta el final en un derbi de máxima tensión, y un triunfo vital para el Cicar Lanzarote Ciudad de Arrecife, que consigue su primera victoria de la temporada y mantiene vivas sus opciones en la pelea por la permanencia.