Zonzamas Plus Car y Ciudad de Arrecife se enfrentan este domingo a las 12:00 en un duelo clave en la Liga Guerreras Iberdrola que se podrá ver en Televisión Canaria

El Zonzamas Plus Car vs Ciudad de Arrecife se vive en directo en Televisión Canaria

Lanzarote esta de moda dentro del balonmano español y un derbi siempre es un derbi, y si el encuentro es de rivalidad insular, tiene todos los ingredientes para que los aficionados disfruten desde la grada con dos equipos conejeros en la élite del balonmano femenino español. Dos de sus equipos forman parte de la Liga Guerreras, la élite femenina de este deporte que cuenta con numerosas deportistas y aficionados en la isla. El Zonzamas Plus Car recibe este domingo en San Bartolomé al histórico CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife en un choque de rivalidad que ordenará las posibilidades de ambos equipos para eludir el descenso de categoría.

El Zonzamas Plus Car Lanzarote llega al derbi en una dinámica positiva, tras sumar la victoria en las dos últimas jornadas y que le permiten mantener las opciones de pelear por la permanencia en la categoría. Por su parte, el CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife vio como la pasada jornada se le escapaban muchas de las opciones de seguir peleando por la permanencia, cayendo ante un rival directo.

El derbi de este fin de semana podría estar marcado por las ausencias en ambos equipos. En las últimas semanas, no han podido participar Agustina López y Tatty Masseu en las filas del Zonzamas, recuperándose ambas de sendas lesiones. Y en las filas del San José Obrero, a las lesiones de Keyla Hernández y Melania Cabrera, se han sumado en las últimas jornadas las ausencias de Gema Trujillo y Carla Rivas, también por lesión.

Lo que no faltará es animación en las gradas y se espera un gran ambiente en el Pabellón Municipal de San Bartolomé. Los dos equipos cuentan con grandes aficiones y el domingo no quieren dejar de animar a sus respectivos equipos desde la grada. Ya en el partido de la primera vuelta, el Pabellón Municipal de Titerroy presentó su mejor entrada de la temporada.

El encuentro se podrá seguir en RTVC

El encuentro será emitido en directo por Televisión Canaria este domingo a partir de las 12:00 (hora canaria). Contará con la narración de Javier Morales y los comentarios técnicos del entrenador conejero Jesús Casanova.