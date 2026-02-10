Santa Cruz de Tenerife refuerza la limpieza en el Carnaval con casi 200 trabajadores, nueva maquinaria y una campaña de concienciación ambiental protagonizada por Abubukaka

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha presentado el dispositivo especial de limpieza que se desplegará durante la celebración del Carnaval, uno de los eventos más multitudinarios del año en la ciudad.

El operativo, coordinado por el área de Servicios Públicos junto a la empresa concesionaria Valoriza SA, contará con 1.532 jornadas de trabajo extraordinarias, 193 trabajadores y un total de 63 vehículos y maquinaria especializada para garantizar el adecuado estado de las calles durante y después de los actos festivos.

Entre los medios técnicos previstos se incluyen recolectores, barredoras, equipos de baldeo e hidrolimpiadoras, además de otros vehículos auxiliares que permitirán realizar una limpieza exhaustiva del espacio público.

Refuerzo en el número de contenedores

1.500 jornadas de trabajo garantizarán la limpieza del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

El alcalde, José Manuel Bermúdez, subrayó que el Carnaval es “una seña de identidad y un escaparate para la ciudad”, e insistió en la importancia de disfrutar de la fiesta con responsabilidad, destacando que el uso correcto de los contenedores es clave para mantener Santa Cruz en buenas condiciones.

Por su parte, el primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, recordó que en la pasada edición se recogieron alrededor de 450 toneladas de residuos y señaló que el objetivo es reducir esa cifra gracias a la colaboración ciudadana.

En este sentido, se reforzará el número de contenedores en el cuadrilátero del Carnaval y se instalarán más de un centenar de baños químicos en distintos puntos estratégicos de la ciudad.

Un Carnaval más limpio

El dispositivo se completa con una campaña de concienciación ambiental bajo el lema “Carnavalero de corazón, tus residuos a su contenedor”, protagonizada por el grupo humorístico Abubukaka.

La iniciativa incluirá vídeos divulgativos, patrullas ambientales y acciones informativas para fomentar la correcta separación de residuos durante la fiesta, con el objetivo de avanzar hacia un Carnaval más limpio, sostenible y respetuoso con el entorno.