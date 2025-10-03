Son fondos estatales destinados a promover el desarrollo sostenible en los municipios y entre los 971 beneficiados hay 13 canarios

13 municipios canarios se beneficiarán de los 124 millones que el Ministerio de Hacienda invertirá en desarrollo sostenible. Se ha publicado en el BOE a través de la resolución de la Dirección General de Fondos Europeos sobre la convocatoria de ayudas del Plan EDIL, enmarcadas en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) correspondiente al periodo 2021-2027 y destinadas a las Entidades Locales.

En el caso de Canarias se han aprobado 13 proyectos del Plan EDIL que beneficiarán a 13 municipios canarios con una financiación de 124 millones. Son para promover su desarrollo sostenible desde la triple perspectiva medioambiental, económica y social.

Son: Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria, Mogán, Teguise, Los Los Llanos de Aridane, San Bartolomé de Tirajana, Adeje, Ingenio, Granadilla de Abona, Candelaria, La Oliva y Tías. Se quedan fuera los proyectos de Mancomunidad de Municipios de Medianías de Gran Canaria y del Ayuntamiento de Los Realejos.

Resolución provisional Planes EDIL

Reequilibrio territorial

Esta convocatoria ha asignado la cifra récord de 1.774 millones de euros de estos fondos europeos a 242 proyectos. Movilizarán más de 2.500 millones de euros de inversión pública en favor de 971 municipios de toda España, la mayoría de menos de 10.000 habitantes.

Al tratarse de ayudas dirigidas a la cohesión y el reequilibrio territorial, la disponibilidad es mayor en las regiones menos desarrolladas. Mientras, se privilegia menos a las regiones más desarrolladas, de acuerdo con los criterios de programación establecidos por la Comisión Europea.

De esta forma, para las regiones menos desarrolladas se ha destinado un total de 1.019 millones de euros. 581 millones para las regiones en transición y 173 millones para las más desarrolladas.

Criterios de selección

Para optar a estas ayudas las entidades locales han tenido que elaborar una Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) para identificar los principales desafíos a los que se enfrenta a medio plazo (sociales, económicos, ambientales o demográficos, entre otros). Los han tenido que abordar desde un modelo de ciudad integrado, contando con la participación e implicación de los actores locales.

A partir de esa estrategia, los municipios han presentado un Plan de Actuación Integrado (PAI) para concretar el ámbito de actuación a financiar por la ayuda.

Este plan recoge el programa de implementación con los proyectos a ejecutar, su enfoque integrado, detalle presupuestario y resultados previstos.

40 ámbitos de intervención

En las convocatorias de estas ayudas EDIL se establecieron más de 40 ámbitos de intervención. En torno a digitalización y dinamización económica local, eficiencia energética, prevención del cambio climático, economía circular, recursos hídricos, movilidad urbana sostenible, inclusión social o patrimonio urbano, cultural y turístico, entre otros.

La convocatoria se ha resuelto teniendo en cuenta criterios como la planificación integrada y la capacidad transformadora de los proyectos. También a la gobernanza, la participación y la capacidad administrativa y financiera, así como, el grado de madurez y viabilidad de los proyectos y la complementariedad y sinergias con otros programas.

Los proyectos podrán ejecutarse hasta el año 2029.