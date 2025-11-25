La embarcación se detectó a 15 kilómetros de La Restinga

La embarcación de Salvamento Marítimo Salvamar Diphda escoltó este martes hasta el muelle de La Restinga a un cayuco con 150 tripulantes a bordo, localizado en el momento del rescate a unas 4 millas de El Hierro, para ser atendidos por los equipos sanitarios y de emergencia.

150 personas llegan en un cayuco a El Hierro. Archivo Europa Press

Según la información recabada, se trata de 150 personas de origen subsahariano, entre los que viajaban 23 mujeres y 8 menores de edad (entre ellos 2 bebés de en torno a año y medio de edad).

Por otro lado, ninguna de las personas se trasladaron al Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes, para su atención médica.

Travesía de 11 días

El Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Cruz Roja, el Servicio de Urgencias Canarias (SUC), servicio de vigilancia del Puerto de La Restinga, Guardia Civil y Policía Nacional atendieron a todos en el puerto herreño.

Según el relato de los migrantes que se hallaban en la embarcación, estos habrían realizado una travesía de 11 días desde Guinea Conakry. Por otro lado, a bordo de la embarcación viajaban personas de Senegal, Guinea Conakry y Costa de Marfil.

Finalmente, los ocupantes de este cayuco se trasladaron al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), en el pueblo de San Andrés de Valverde, donde miembros del colectivo ONG “Corazón naranja – Ebrima Sonko” los atenderán y permanecerán bajo custodia policial, hasta su derivación a otros recursos fuera de la isla.