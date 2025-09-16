175.000 euros en cinco cupones de la ONCE en Las Palmas de GC

Las Palmas de Gran Canaria ha sido agraciada con 175.000 repartidos en cinco cupones de la ONCE en el sorteo del 15 de septiembre

La ONCE ha repartido, en el sorteo del Cupón Diario de este lunes, 15 de septiembre, 175.000 euros en cinco cupones premiados con 35.000 euros cada uno en Las Palmas de Gran Canaria. Los ha vendido un solo agente en la zona del Puerto.

Cupón de la ONCE premiado el 15 de septiembre de 2025, que ha repartido en Las Palmas de Gran Canaria con 175.000 euros

Un único vendedor

El encargado de repartir la suerte fue Jorge Luis Cano, agente vendedor de la ONCE desde julio de 2023. Vendió los cinco cupones en sus puntos de venta en la calle General Vives, 59 (Restaurante Hermanos García) y en la calle Ripoche, 10 (Tabaquería la Esfinge), ambos en la capital grancanaria, según ha informado la organización en nota de prensa.