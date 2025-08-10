De los cortometrajes recibidos, 254 son de procedencia internacional, mientras que 75 corresponden a realizadores de Canarias

Cartel de la 21º edición del Festival SREC, en Gran Canaria.

El comité seleccionador del 21º Festival Internacional de Cortometrajes San Rafael en Corto (SREC) ha recibido un total de 329 trabajos una vez concluido el plazo de recepción fijado en las bases del evento, que se desarrollará del 8 al 14 de noviembre próximo en el Teatro Víctor Jara de Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria).

En este sentido, indican que de los cortometrajes recepcionados, 254 son de procedencia internacional, mientras que 75 corresponden a realizadores de Canarias, según ha informado la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria en nota de prensa.

Festival de Cortometrajes

La organización de SREC, festival que impulsa la Asociación Cultural Canaria Gran Angular y que desarrolla este año su programa bajo la denominación ‘Cine y Migración’, se articula alrededor de dos secciones oficiales competitivas, la canaria y la internacional, proponiéndose en las islas como un espacio para la difusión de la cinematografía canaria y el apoyo a los directores noveles de Canarias.

En cuanto a los cortometrajes internacionales recibidos en esta 21º edición proceden de creadores de más de una veintena de países tan diversos como Filipinas, Nueva Zelanda, Irán, Sáhara Occidental, Malasia, Japón, EE.UU, Hungría, Taiwán, Brasil, Rusia, Francia o España, entre otros.

Derechos humanos

Ahora el comité seleccionador del festival deberá determinar los cortometrajes que definitivamente se proyectarán en las más de diez sesiones previstas en su programa, abordando los registros de las obras recibidas desde la ficción al thriller, pasando por la animación, la comedia, el video-arte, el documental, la experimentación audiovisual y los derechos humanos.

De esta manera SREC se consolida, después de 20 años, como una «plataforma única para creadores locales, nacionales e internacionales, que ven en este certamen un espacio donde sus historias que incomodan, conmueven o transforman tienen voz» en la pantalla.

La nueva edición de SREC volverá a celebrarse en el Teatro Víctor Jara de Vecindario contemplando en su oferta, además de las proyecciones abiertas al público, sesiones dedicadas a la comunidad escolar, exposiciones, encuentros y coloquios con directores invitadas, así como sesiones de dj’s.