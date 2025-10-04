22 cruceros harán escala en Arrecife durante el mes de octubre

La escala de cruceros en Arrecife (Lanzarote) aumenta respecto a temporadas pasadas

La Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP) ha programado que Arrecife (Lanzarote) reciba durante este mes de octubre la escala de 22 cruceros, registrando un aumento de dos dígitos con respecto a temporadas pasadas.

Cruceristas durante su escala en Lanzarote / Europa Press / Archivo

Según informa el Ayuntamiento, entre estas escalas, están registradas los mega cruceros Explorer of the Seas, MSC Virtuosa, Costa Fortuna, Spirit of Discovery o Norwegian Dawn, entre otros.

Cruceros boutiques

Además, la capital de Lanzarote recibirá en este mes de octubre varios cruceros boutiques, especializados en viajeros aventureros con un alto poder adquisitivo.

Para los días 6 y 9 de octubre Arrecife recibirá el atraque de World Explore y World Travelle, barcos con motores Rolls Royce, con el último sistema híbrido de propulsión y gestión de energía. Son barcos de reciente construcción y alojan a 200 pasajeros y 170 tripulantes.

El World Navigator, de la misma compañía portuguesa Mystic Cruises, tiene programada su escala el próximo 25 de octubre. Estos cruceros boutiques, con pasajeros de alto poder adquisitivo, proseguirán sus rutas hacia América del Sur para realizar durante estos próximos meses viajes de exploración a la Antártida.