25 años de Planeta Gran Canaria

Planeta Gran Canaria abre las puertas de su 25ª edición y anima a las familias a disfrutar de una Navidad llena de ilusión

Este viernes arranca una de las citas familiares más esperadas cada Navidad: Planeta Gran Canaria. La feria, promovida y financiada por el Cabildo de la isla y organizada por Infecar, Feria de Gran Canaria, celebra sus 25 años de historia con un amplio programa de actividades, talleres, atracciones y espectáculos para toda la familia.

Inauguración

El presidente de Cabildo, Antonio Morales, acudió a la inauguración este viernes por la mañana. Afirma que el evento “se ha convertido en un clásico de la Navidad insular, un espacio para la convivencia y el encuentro” y recuerda que, en 2024, cerca de 35.000 personas visitaron la feria.

El evento, que estará abierto hasta el 4 de enero, estrena una zona exterior para jugar al fútbol, en cooperación con la escuela de la UD Las Palmas.

Actividades de este año

Entre las principales actividades de esta edición aniversario destacan los grandes espacios exteriores del Planeta Desafío, los espectáculos del Planeta de Luz y Color y la amplia programación educativa del Planeta Diversión. También contarán con las actividades del Planeta Recreo, las divertidas atracciones del Planeta Aventura y las emocionantes competiciones en el Planeta Digital.

“Planeta Gran Canaria siempre trata de responder a las distintas áreas del desarrollo de los más pequeños, hay una parte importante para la actividad psicomotriz y el deporte”, explicó la consejera de Desarrollo Económico, Minerva Alonso. Además adelantó como novedad de esta edición una cooperación con la escuela de la Unión Deportiva Las Palmas. Contarán con una zona exterior para jugar al fútbol, además de estrenar juegos interactivos que se suman a muchos talleres de artes plásticas, de ‘lettering,’ pintura, teatro, actuaciones musicales, entre otros.

Superabuela e Invictor

La feria recupera también el espectáculo de la Superabuela y trae al youtuber Invictor. Este último ha escrito libros y los comenta en su canal, “invitando a los más pequeños a engancharse a la lectura, que es muy importante”, aseguró la consejera. El creador de contenidos compartirá momentos con los menores los días 3 y 4 de enero.

Tal y como subrayó también el presidente insular, la feria cuenta, además, con zonas de restauración. Y todo ello sin dejar de lado a ninguna familia de la Isla. Un año más, Planeta Gran Canaria vuelve a ser inclusiva, incorporando medidas específicas para atender a menores con necesidades especiales.

Horario

Planeta Gran Canaria abrirá sus puertas, hasta el 4 de enero, en horario de 10:00 a 20:30 horas, con algunas excepciones como el 31 de diciembre, que permanecerá cerrada, y el 1 de enero, que abrirá sus puertas únicamente por la tarde, de 16:00 a 20:30 horas.

La entrada general puede adquirirse en la web o en la taquilla del recinto a un precio de 5 euros por persona o de 6,50 si, además de disfrutar de la feria, se desea asistir al espectáculo del youtuber Invictor. Como todos los años, Infecar contempla descuentos por paquetes de entradas y gratuidades para determinados colectivos, como personas desempleadas, jubiladas o con discapacidad, así como para los menores de 3 años.