El 46 % de las atenciones se originaron por el consumo de alcohol y la Policía Local ha tramitado 68 actas por infracciones

El primer fin de semana del Carnaval de Santa Cruz 2026 ha saldado 250 asistencias en el Hospital del Carnaval. De esa cifra total, el 46 % de los casos fue consecuencia del consumo excesivo de alcohol.

El fin de semana termina con 250 asistidos en el dispositivo de emergencia carnavalero / Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Respecto a la distribución por edades 200 son adultos y 50 menores de edad, y por género, 139 hombres y 111 mujeres. En cuánto a las sintomatologías, la más numerosa fueron las víctimas por traumatismos y caídas, 63 personas; por enfermedades definidas como comunes y no vinculadas al desarrollo del Carnaval se asistió a 52 individuos; las intoxicaciones por el consumo de sustancias estupefacientes fueron seis; y por heridas derivadas de agresiones hubo diez casos.

Durante las fiestas fue necesario trasladar a 36 personas a centros sanitarios u hospitalarios para la realización de pruebas diagnósticas o tratamientos especializados.

Actuación policial

La Policía Local ha tramitado un total de 66 actas administrativas. Se tratan de 45 por tenencia o consumo de sustancias estupefacientes, ocho por incumplimientos de las ordenanzas municipales y cuatro por llevar armas prohibidas. Además de siete por participación en reyertas; una por incumplimiento de horarios de actividades; y una por insultos a los agentes.

En el dispositivo preventivo y sanitario también hay un recurso para los más jóvenes gestionado por Cruz Roja Española, que trabaja en coordinación con la unidad de la Policía Local adscrita a la Fiscalía del Menor. En este grupo policial se ha intervenido con 45 menores de edad.

El Puesto de Atención Avanzada (PAA) ubicado en la plaza de España, que gestiona la agrupación de voluntariado de Protección Civil santacrucera, asistió estos días a 78 personas contándose con el apoyo de la agrupación de Protección Civil de Güímar.

Punto violeta y arcoíris

Los dos dispositivos del Punto Violeta han realizado un total de 35 asesoramientos informativos; intervenciones por cuatro casos de violencia machistas; y dos acompañamientos. El Punto Arcoíris, atendió 62 casos de asesoramiento en materia sexual y 19 acciones informativas sobre el propio funcionamiento de este recurso.

Cooperación de efectivos

Durante todo el fin de semana trabajaron efectivos de la Policía Local, Policía Nacional, del Consorcio de Bomberos de Tenerife, de la agrupación de voluntariado de Protección Civil santacrucera; apoyados por la agrupación de Güímar; y el personal sanitario de Cruz Roja Española. Todos ellos coordinados desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) ubicado en el Hospital del Carnaval en la plaza General Gutiérrez Mellado de la capital tinerfeña.