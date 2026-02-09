27 canarios cumplen condena en cárceles extranjeras en condiciones «infrahumanas»

La Fundación +34 alerta de la situación de hacinamiento que sufren hombres y mujeres de Canarias en prisiones de América, África, Europa y Asia, muchos de ellos por delitos relacionados con el tráfico de drogas

El acceso a información sobre presos en Venezuela es más complejo debido a la situación del país

Un total de 27 canarios y canarias cumplen actualmente condena en cárceles extranjeras, según los datos de la Fundación +34. La cifra la ha dado a conocer Nuria Pérez, responsable jurídica de la entidad, en el programa Canarias al Cierre de La Radio Canaria, tras la reciente puesta en libertad de dos presos venezolanos con ascendencia canaria detenidos en Caracas.

Según Pérez, los casos afectan tanto a hombres como a mujeres, sin distinción por sexo. Ha explicado que se trata de personas repartidas en distintos puntos del mundo, lo que dificulta el seguimiento de su situación.

Por países, Brasil concentra el mayor número de presos canarios (cinco), seguido de Colombia (tres), Marruecos (tres) y Ecuador (dos). También hay personas encarceladas en Panamá, Perú, República Dominicana, Senegal, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Reino Unido, Singapur y Venezuela, donde el acceso a la información es especialmente complejo debido al contexto político y social del país.

En cuanto a los motivos de las condenas, la mayoría están relacionadas con el tráfico de drogas. «Son personas en situación de necesidad que recurren a estas actuaciones ilícitas para obtener dinero fácil, que luego sale muy caro», ha señalado.

Los perfiles responden en muchos casos a lo que la fundación denomina «delincuentes primarios», es decir, personas sin antecedentes penales en España. «Son vecinos, amigos o gente común que se ve ahogada por una mala economía y acepta llevar una maleta o droga en el cuerpo», ha dicho Pérez.

Las penas pueden variar desde pocos años hasta sentencias de 15 o 20 años, e incluso cadenas perpetuas en determinados países. No obstante, la jurista ha insistido en que lo peor no es la duración de la condena, sino las condiciones en las que se cumple, muy alejadas de las existentes en el sistema penitenciario español.

«Muchos canarios padecen un hacinamiento absoluto»

La responsable jurídica de la Fundación +34 ha relatado que las cárceles en países como Brasil, Colombia, Ecuador o Marruecos presentan graves problemas de hacinamiento, falta de higiene, deficiencias sanitarias y mala alimentación. A ello se suma la barrera del idioma y la ausencia de apoyo familiar, factores que agravan el impacto psicológico de la reclusión.

Además, existe un riesgo real para la vida de algunos presos. «Hay mucha violencia, extorsiones y una especie de ley de la jungla en algunos penales, incluso dirigidos por los propios internos» ha advertido. La seguridad no siempre está garantizada.

La Fundación +34 ofrece apoyo tanto a presos como a familiares

En determinados casos, los presos pueden solicitar el traslado para cumplir condena en España, gracias a convenios bilaterales o acuerdos dentro de la Unión Europea. «No es automático y hay que cumplir requisitos, pero es posible, y muchas veces conseguimos que terminen la condena aquí, en condiciones mucho mejores», ha apuntado Pérez.

La Fundación +34 desarrolla un trabajo directo sobre el terreno, visitando cárceles de distintos países para llevar ayuda humanitaria y asesoramiento legal. «Hemos estado en Marruecos, Perú y ahora vamos rumbo a Panamá. Llevamos desde cepillos de dientes o papel higiénico hasta información sobre sus trámites».

La entidad también presta apoyo a las familias, a las que considera las segundas víctimas. Desde Canarias, reciben orientación constante sobre cómo actuar tras una detención y cómo evitar situaciones de extorsión. «Les ayudamos desde la experiencia que tenemos desde 2011, cuando se fundó la organización», ha concluido la responsable jurídica.