El voto desde el extranjero para las próximas elecciones generales se puede ejercer hasta el 26 de noviembre

En torno a 2,7 millones de españoles que residen fuera de nuestro país están llamados a las urnas en las próximas elecciones generales del 29N. En Londres, por ejemplo, algunos votantes han tenido que esperar durante cuatro horas para votar en el consulado.

La mayor parte del censo exterior se concentra en Argentina. Más de medio millón de personas pueden votar en las elecciones del 29N.

Algunos de los votantes que se han presentado durante el día aseguran tener un sentimiento de pertenencia a España. «Me hace pensar un poco más en las raíces de mis abuelos«, afirma una de las jóvenes en Argentina.

Todos los electores que consten en el registro CERA pueden ejercer su derecho al voto hasta el 26 de noviembre.

2,7 millones de españoles en el extranjero están llamados a votar en la elecciones del 29N

Una votación que está marcada por la decisión del Tribunal Supremo sobre la Ley de Nietos. A la espera de una resolución en firme, más de 113 000 personas no podrán ejercer su derecho a voto.