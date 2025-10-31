3-0 | El Guaguas no da opción al MÁV Elöre

El CV Guaguas gana al húngaro MÁV Elöre y accede a la segunda ronda de Liga de Campeones

El CV Guaguas consigue el acceso a la segunda ronda previa de la Liga de Campeones CEV tras endosar un 3-0 al MÁV Elöre Foxconn húngaro. El oponente arrancó con ímpetu pero se diluyó en el encuentro ante el empuje del conjunto amarillo. Ahora los grancanarios deberán doblegar al Olympiakos griego para seguir avanzando en Europa.

Arranque igualado

El Guaguas saltó a la pista sin la capacidad de imponer su ritmo de juego. La acumulación de errores no forzados de los húngaros mantuvo la igualdad en el marcador (8-8). El argentino Nico Bruno no terminaba de entrar en el partido y, sumado a los cuantiosos errores al saque, el MÁV Elöre Foxconn abría brecha (13-16). Mientras, Sergio Miguel Camarero pedía calma a sus jugadores.

Pese a las muestras de dolor en su rodilla, el cubano Osmany Juantorena tomó el mando de los ataques amarillos. Recuperó para la causa a Bruno para voltear el marcador y forzar el tiempo muerto de Omar Pelillo (19-17). El campeón de Hungría se desmoronó y permitió un parcial de 6-1 que cerró Juantorena con un gran remate por zona 4 (25-18).

Segunda manga

Para evitar sorpresas, los canarios arrancaron con autoridad en la segunda manga e instalaron un 6-2 de salida que desesperaba al técnico visitante. Una ventaja que Hélder Spencer desde su defensa en el suelo y su finta en zona 3 ampliaba hasta el 11-5.

El argentino Omar Pelillo agitó el árbol y buscó la reacción del MÁV Elöre Foxconn. Pero la solidez del Guaguas creció y los húngaros encadenaron errores no forzados de Marcell Pesti y Redi Bakiri (17-8). Karim Slaibe se convirtió en la única certeza ofensiva de un conjunto visitante que se ahogó en su juego y perdió sus opciones de acceso a la segunda ronda previa tras ceder la segunda manga (25-14).

Cambio del septeto inicial

Sergio Miguel Camarero rotó todo el septeto inicial, salvo Unai Larrañaga. Dio entrada a Augusto Colito, Tomas Rousseaux, Jean Pascal Diedhiou, Elio Montesdeoca y Dobromir Dimitrov y el capitán Jorge Almansa. Pese al carrusel de cambios, el Guaguas continuó imponiendo su juego ante un MÁV Elöre que no sabía cómo hacer daño a los amarillos (4-2).

Tomas Rousseaux y Augusto Colito lideraron la unidad B del Guaguas y encontraron un filón en los continuos errores de la defensa en red y en el saque de los húngaros para abrir brecha con un gran ace de Jean Pascal Diedhiou (13-9). Pesti empezó a acumular puntos para el MÁV Elöre Foxconn, pero su equipo era incapaz de romper la distancia que ampliaron Elio Montesdeoca y Augusto Colito (20-15).

Ya eliminados, los campeones de Hungría no opusieron mucha resistencia. El Guaguas mantuvo la ventaja de cinco puntos y el capitán Jorge Almansa cerró la clasificación a la segunda ronda previa de la Liga de Campeones CEV con una gran finta (25-20).

El CV Guaguas tendrá que eliminar al Olympiakos griego para seguir avanzando rondas en la competición europea, en una eliminatoria que arranca la próxima semana en Atenas y se decidirá en el Gran Canaria Arena dentro de quince días.