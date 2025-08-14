450 menores migrantes recibe formación para el empleo

Francisco Candil conoció en persona la evolución del Programa de Formación e Integración Sociolaboral para Menores Migrantes que gestiona la Fundación Canaria Maín

Un total de 450 menores migrantes recibe formación específica dirigida a promover su integración sociolaboral en la provincia de Las Palmas. Esto se realiza en el marco del convenio de colaboración establecido entre la Consejería de Bienestar Social y el Servicio Canario de Empleo y la Fundación Canaria Main.

Francisco Candil visita programa formación Main Lanzarote/ Gobierno de Canarias.

Con el fin de conocer la evolución del programa en concreto en Lanzarote, el viceconsejero de Bienestar Social e Inmigración, Francisco Candil, visitó este jueves las instalaciones de la Fundación Main en Arrecife. Allí, estuvo acompañado del consejero de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote, Marci Acuña. Juntos pudieron conocer en primera persona los primeros resultados de esta iniciativa.

“A través de este programa se busca dotar a las personas migrantes menores que están bajo la tutela del Gobierno canario de las herramientas necesarias que les capaciten para adquirir conocimientos, habilidades y formación necesaria que facilite su acceso a un empleo”, explicó Candil. Este indicó que para materializar este programa se ha establecido un convenio de colaboración entre la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, el Servicio Canario de Empleo y la Fundación Canaria Main, dotado con una partida de 1.047.457,70 €.

450 personas menores migrantes no acompañados

El proyecto consta de un programa formativo completo, dividido en dos fases. Este contempla desde el aprendizaje del español para extranjeros, de la normativa laboral y la integración social al desarrollo de itinerarios profesionalizantes. Asimismo, también cuenta con seguimiento individualizado y acompañamiento de cara a la entrada efectiva del menor migrante en el mercado laboral.

Su objetivo es facilitar el acceso al empleo a un total de 450 personas menores migrantes no acompañados. En concreto, 350 en Gran Canaria, 50 en Fuerteventura y 50 en Lanzarote.

Promover el acceso al mercado laboral de los menores migrantes

“El objetivo general es promover el acceso al mercado laboral de los menores migrantes, procurando primero incrementar sus conocimientos en la lengua castellana de tal forma que obtengan un dominio suficiente del idioma para después acceder a itinerarios de formación laboral específicos que les permitan la adquisición de competencias sociolaborales y la capacitación técnica necesaria para acceder a un empleo”, indicó Candil

Además, afirmó que “el fin último es promover la inserción social de este grupo de chicas y chicos mediante la mejor herramienta que se puede ofrecer para evitar su exclusión social al cumplir la mayoría de edad: contar con un contrato de trabajo”.