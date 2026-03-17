El Ministerio de Igualdad reúne este martes al comité de crisis para analizar los cinco feminicidios ocurridos en febrero, con la sombra de un inicio de año en el que la violencia machista no da tregua, con 13 crímenes machistas en dos meses y medio

María Belén, Ana María, María José, Petronila y Tatiana fueron asesinadas el pasado mes, cuatro de ellas en la misma semana negra. Esto puso sobre la mesa la necesidad de revisar el sistema de valoración de riesgo cuando existen denuncias previas o la distancia de alejamiento de los agresores con pulsera de control telemático.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, anunció el pasado jueves la convocatoria este martes del comité de crisis de la violencia machista. Este mecanismo institucional analiza repuntes de asesinatos por violencia machista -cuando se concentran cinco o más crímenes en un mismo mes- o casos de especial relevancia.

5 asesinatos machistas en un mes: Igualdad reúne al comité de crisis por segunda vez este año

Esta es la segunda vez que se convoca en 2026 el comité. Reúne a representantes de los ministerios de Igualdad, Interior y Justicia, junto con la Fiscalía, el Consejo General del Poder Judicial y las comunidades autónomas afectadas.

La reunión tiene lugar después de que Igualdad enviara el pasado 23 de febrero al Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado una serie de recomendaciones para mejorar la protección de las víctimas. Entre otras, aumentar la distancia de alejamiento de los agresores con pulseras de control telemático.

Además, Redondo reconoció que a veces las evaluaciones de riesgo no se hacen con la suficiente profundidad. Por eso, apostaba por una mayor contundencia, una vez acordadas las medidas de alejamiento.

Marzo no da tregua

La ministra anunció la convocatoria de este comité el pasado 12 de marzo, cuando acudió al minuto de silencio en recuerdo de las tres víctimas del caso de Miranda de Ebro (Burgos). En este crimen, un hombre condenado por secuestrar a mujeres prendió fuego a un edificio en el que murieron su expareja, la madre de esta y una vecina.

Todavía con la conmoción de este triple crimen, este lunes Igualdad confirmaba otros dos casos más. Una mujer de 64 años en Pedreña (Cantabria) este fin de semana. Y una mujer de Colungo (Huesca) el pasado 17 de enero, cuyo cadáver fue hallado en un barranco.

Uno de los peores inicios de año

Con la confirmación de estos casos, las mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 13 en 2026 y a 1.356 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar datos. Esto significa que este inicio de año es uno de los peores, por encima de 2023, cuando se registraron en estas mismas fechas 11 crímenes; los siete de 2022; los seis de 2021 y 2025; y los cinco de 2024.

Los peores comienzos de año desde que hay registros (2003) fueron los de 2020 y 2008, con 18 feminicidios, según la estadística del Ministerio de Igualdad.

El Ministerio, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda las varias vías que funcionan las 24 horas y todos los días de la semana a las que se pueden dirigir las mujeres maltratadas.

Estas son el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del whatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es..