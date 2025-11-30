San Bartolomé de Tirajana se estrena en el 63º Festival Blume Gran Canaria con una sesión nocturna de casi 500 gimnastas

El 63º Festival Blume Gran Canaria destaca con una sesión nocturna / Tadeo Ferraz Carrasco

El 63ª BLUME GRAN CANARIA sigue quemando etapas y recorriendo varios de los municipios de Gran Canaria con sesiones de gimnasia de alto nivel. Como la que se llevó a cabo en el CC Yumbo, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Donde participaron más de 450 deportistas de países como España, Alemania, Dinamarca, Gran Bretaña, Italia y Suiza.

Entusiasmo y diversidad sobre el tapiz

Más de una decena de grupos se estrenaron en una exhibición de casi tres horas en la que destacó, sobremanera, por su vistosidad y numerosa representación, el Grupo de Mayores del Programa Actividad Física y Salud-Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana-CD Gimati con casi un centenar de gimnastas de San Fernando, El Tablero, Juan Grande, Tunte, El Pajar, Cercados de Espino, El Castillo del Romeral, Aldea Blanca y Fataga.

La delegación canaria se completó con el equipo de Los Mayores de Mogán en Forma-Bailes Deportivos y Latinos y la Asociación Folclore Canario. El club británico Scarborough Gym Club, los italianos Fly Gym ASD, Nuova Olimpia Gambettola y Ginnástica Gymnova, el helvético SenVital Zuri, el danés Danske Gymnastik Idraetsforeninger y los germanos Jakaduwo Hamburg, TSV Siegsdorf 1909, Tabea Halle y Burning Ropes completaron la destacada nómina de participantes en una exhibición que levantó al público de sus asientos.

Los grupos canarios que participaron son la Escuela Club Ilargui Martín Chirino, el GR Elegance Villa de Santa Brígida, colegio Marpe, Daisán, Lara de Gran Canaria, Praxis de Santa Lucía, CD Altay Las Huesas, club Gyasi Las Palmas de Gran Canaria, CD Heidelberg, Olympus Zeus, Arenas Corza,s de Maspalomas y el club de Gimnasia La Playa.

Recuerdo a Cornelio Ortega

Horas antes, en el polideportivo Jesús Telo, se celebró el esperado y emocionante reconocimiento a Cornelio Ortega Martínez. El que fuera gran presidente del CD Gimnasio Las Palmas y una de las personas más importantes dentro de la estructura del Festival.

Más de 500 participantes honraron la memoria del ex gimnasta y entrenador profesional en un sentido acto en el que estuvieron presentes su viuda, su hija y su nieta: “Fue el mejor esposo, el mejor padre y el mejor abuelo que pudimos tener. Una persona entregada a su trabajo, a su profesión, a sus amigos y a su familia. Hemos vivido momentos de sentimientos encontrado. Pena por no verlo aquí en un Blume que era su pasión y orgullo por toda la gente que lo quiso. Nunca lo olvidaremos”, señaló, emocionada, su hija Angélica.

Un Festival de gimnasia bajo las estrellas, mañana en Mogán

La gran atracción de la jornada de mañana será un Festival Nocturno bajo las estrellas en el Puerto de Mogán. Con alrededor de 500 gimnastas de equipos de España, Alemania, Suiza y Dinamarca.

El gran artífice del éxito de la histórica cita deportiva es Jesús Telo: “La jornada de hoy es el vivo ejemplo de lo que significa el Blume Gran Canaria, una doble jornada increíble y de mucha emoción con un impresionante estreno en San Bartolomé de Tirajana en un CC Yumbo a reventar de gente y con una amplísima participación. Y, por otro lado, el homenaje a una persona muy querida, que sigue entre nosotros, como es Cornelio Ortega, en un acto precioso que reunió a todos los que lo queríamos para recordar sus mejores momentos en el Blume”, explicó.