Casi un millar de personas murieron en pateras tratando de llegar a España entre enero y junio. 778, fallecieron en la ruta canaria

RTVC. Informa: Raquel Toste

Casi un millar de personas han fallecido en la ruta migratoria hacia España desde enero hasta junio de 2023. 778 de ellas, perecieron rumbo a Canarias. Una cifra que supone una muerte cada cuatro horas.

En ocasiones, la causa de estas es una mala coordinación entre los países que deben activar los servicios de socorro. Así, el colectivo Caminando Fronteras señala que en el caso de España y Marruecos, la coordinación no está basada en el derecho a la vida.

Helena Marrero, portavoz de Caminando Fronteras, explica que «se tiene un enfoque de control migratorio que no está protegiendo el derecho a la vida, sino que lo está atacando en las fronteras. Hay un racismo institucional que ha provocado que en nuestra democracia haya dos derechos a la vida: el de aquellos que van en yate y el de los que van en patera».

La organización asegura que el archipiélago ha aumentado la «capacidad mortífera», en alusión al número de personas fallecidas. Se trata de un número que, pese a que la llegada de embarcaciones es menor, sigue aumentando. En esta línea, Caminando Fronteras ha contabilizado desde enero 49 tragedias en pateras, de las que 28 ocurrieron en la ruta canaria.

Los problemas, según Marrero, pasan por «rescates que no se coordinan, medios que no se activan para la búsqueda de embarcaciones o que no se va a rescatar a embarcaciones de las que se tiene incluso posición». Por otro lado, ha asegurado que desde el colectivo, han pedido «a la Fiscalía General del Estado, que ha dado traslado a la Fiscalía de Canarias, que se investigue lo que sucedió en el último naufragio del día 21, porque podría ser constitutivo de un delito de omisión del deber de socorro tipificado en el código penal.