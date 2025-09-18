La huelga de transporte regular interurbano se desarrolla en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote

Vídeo RTVC.

En Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote hay huelga de transporte regular interurbano en horas punta.

En Gran Canaria por ejemplo, 88 guaguas no han operado y la imagen ha sido la de muchas paradas llenas porque la frecuencia ha sido menor a la habitual.

Esta mañana ha costado llegar puntual en la provincia de Las Palmas. La huelga de transporte regular interurbano ha hecho que muchos optaran por el coche provocando atascos en horas punta. En Lanzarote y Fuerteventura solo ha estado operativo el 70% del servicio. En Gran Canaria, los servicios mínimos son del 75% y 88 guaguas no salieron de la cochera este jueves y eso se ha notado.

Los paros continuarán en horario de máxima afluencia en los próximos días. Los motivos de la huelga son que los trabajadores reclaman un convenio colectivo que ampare a toda la provincia y que blinde los derechos laborales conseguidos.