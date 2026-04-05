El juicio tendrá lugar este lunes, a las 9.30 horas y el acusado será juzgado por un delito de abuso sexual a una menor de 16 años

La sección VI de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife juzgará este lunes al hombre acusado de abusar sexualmente de su sobrina. La Fiscalía pide para él la pena de cuatro años de cárcel.

Imagen archivo RTVC.

Según el escrito de la Fiscalía, recogido por Europa Press, cuando sucedieron los hechos, el acusado, sin antecedentes penales, se encontraba en el domicilio en el que residía con sus padres. En el lugar, también se encontraba la víctima, menor e hija de su hermana.

Daños morales

Así, aprovechando que esta salía de su habitación, donde jugaba a la play, el acusado, con ánimo de satisfacerse sexualmente, le pidió que se acercara. Además, le besó en el cuello y le realizó tocamientos por encima de su ropa. Actos tras los que la víctima abandonó el lugar.

El juicio tendrá lugar este lunes, a las 9.30 horas. El acusado será juzgado por un delito de abuso sexual a una menor de 16 años, por el que la Fiscalía pide cuatro años de cárcel, así como una indenización de 1.000 euros por los daños morales causados.