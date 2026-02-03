La Fiscalía señala que adjudicó la redacción del proyecto de Buenavista del Norte, Tenerife, a un estudio de arquitectura, valorado en 162.000 euros

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife acoge este martes, a partir de las 09.30 horas, el juicio contra el exalcalde de Buenavista del Norte y exvicepresidente del Cabildo, por un presunto delito de prevaricación administrativa con la construcción de un geriátrico en el municipio.

A juicio este martes Aurelio Abreu por presunta prevaricación con la construcción de un geriátrico en Buenavista. RTVC.

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife pide una pena de ocho años de inhabilitación para empleo y cargo público para Abreu y también el exsecretario del consistorio.

El escrito de Fiscalía señala que Abreu adjudicó la redacción del proyecto a un estudio de arquitectura, valorado en 162.000 euros, «con la clamorosa y deliberada elusión de la normativa en materia de contratación administrativa», algo que por su cargo y experiencia «no podía desconocer».

Así, se suscribió un contrato por importe de 270.000 euros, de los que 180.000 euros correspondían a la realización del proyecto básico y de ejecución y 90.000 euros a la dirección de la obra, de los cuales el Ayuntamiento abonó por transferencia un total de 160.000 euros.

Incumplimiento «deliberado»

Igualmente, relata la Fiscalía, el secretario-interventor incurrió en un «incumplimiento deliberado» de la normativa aplicable en materia de contratación administrativa y vulneró los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos y no discriminación, pues no advirtió de la «flagrante y grosera ilegalidad del pago» que se pretendía ordenar.

La Fiscalía sostiene que los hechos son constitutivos de un presunto delito de prevaricación administrativa y de prevaricación administrativa en comisión por omisión y pide que las costas se abonen a la mitad por ambos acusados.