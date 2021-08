Algunas de las citas serán con la Orquesta Mondragón, Marlango, un ciclo de folclore canario o el humor de Sara Escudero e Ilustres Ignorantes

La Fundación CajaCanarias ha puesto a la venta este viernes, 20 de agosto, las entradas para asistir a diferentes actividades de su Otoño Cultural 2021. Un ciclo que se desarrollará en la provincia de Santa Cruz de Tenerife a lo largo de los próximo meses.

Las localidades para asistir a las primeras actuaciones previstas, a celebrar en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife, se encuentran disponibles a través de www.cajacanarias.com, así como los formularios de solicitud de invitación para aquellos recitales de entrada gratuita. El horario general de comienzo será a las 20:00 horas. A medida que transcurra el calendario se irá activando la venta del resto de actividades. El objetivo es mantener actualizado el aforo permitido según evolucione el actual escenario socio sanitario.

Conciertos

El ciclo musical del Otoño Cultural CajaCanarias 2021 se estrenará con la presentación en Canarias de Si mi rayo te alcanzara, el más reciente trabajo discográfico de Xoel López, uno de los artistas musicales más solventes y representativos de la escena independiente iberoamericana. Acompañado de su banda al completo, el músico coruñés hará un repaso a su carrera discográfica y las entradas, a un precio de 20 euros.

Cinco días después (30 de septiembre, entrada a 20 euros), el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife recibirá a La Orquesta Mondragón. Liderada por Javier Gurruchaga, el recital permitirá disfrutar de grandes éxitos como Corazón de Neón, Ponte peluca, Lola, Lola, Garras Humanas, Caperucita feroz o Viaje con nosotros.

Marlango es un grupo de pop con claras influencias del jazz y el blues. Su nombre viene del tema “I wish I was in new Orleans” de Tom Waits. El 22 de octubre viajarán a través de su discografía, con especial detenimiento en su más reciente trabajo: Technicolor (2018).

Programación de octubre

La programación musical de octubre concluirá con el concierto a cargo de Jane Bunnett & Maqueque (día 29. Entradas próximamente: 20 euros). Lo que comenzó como un proyecto para guiar a jóvenes talentos de la música cubana, se ha convertido en uno de los mejores grupos en la escena del jazz norteamericano. En el último año, han tocado en grandes festivales de jazz, como el de Newport y Monterey; han aparecido en los programas de NPR Jazz Night en America y en el TIny Desk Concert. Fueron nominadas a los Grammy por Oddara y, más recientemente, fueron elegidas como uno de los diez mejores grupos de jazz por la revista DownBeat.

La música volverá a sonar el 11 de noviembre (entradas próximamente: 20 euros), a través de la voz de Ina Forsman. Su primer álbum homónimo seduce a la prensa musical, en 2016, desde Classic Rock hasta Blues Blast. Ese año, durante la gira Blues Caravan por EEUU y Europa, se hace un nombre y sus canciones nuevas la convierten en un fenómeno musical en Finlandia.

Dos días después (13 de noviembre. Entradas próximamente: 20 euros), llega el turno de los ritmos flamencos través de una de las parejas más punteras del panorama actual: Israel Fernández y Diego del Morao. Amor es el nombre que da título al último trabajo discográfico de ambos artistas. Es a obra más personal del joven cantaor toledano, así como antesala del próximo trabajo discográfico del genio jerezano de la sonanta.

La Orquesta de Cámara de San Petersburgo, fundada en 1990 por músicos graduados del renombrado Conservatorio Rimsky-Korsakov de la ciudad rusa, es sin duda uno de los embajadores musicales más importantes de su país y supondrá, el próximo 27 de noviembre (entradas próximamente: 25 euros), el broche de oro al calendario de actuaciones musicales del Otoño Cultural CajaCanarias 2021.

Ciclo de folclore

El Otoño Cultural CajaCanarias 2021 ha programado un ciclo de folclore con cuatro actuaciones, a celebrar los días 5, 12, 19 y 26 de noviembre. Las localidades, próximamente a la venta a través de www.cajacanarias.com, tienen un precio de 6 euros, así como se podrá adquirir un bono para disfrutar del ciclo al completo, por un importe de 20 euros.

Siete días después (12 de noviembre), será el turno del grupo Verode, que cuenta en su haber con catorce trabajos discográficos de larga duración y fue fundado en 1977, con el objetivo esencial de rescatar y difundir la música tradicional y popular de las Canarias. El Grupo Tajaraste, por su parte, se constituyó como Asociación Cultural en el año 1984 y está integrado, aproximadamente, por sesenta componentes, que configuran el cuerpo de baile, parranda y coro mixto y que actuarán el 19 de noviembre.

Este ciclo de folclore llegará a su fin el 26 de noviembre con la actuación de Troveros de Asieta, que presentará en concierto un repertorio que incluye los temas más emblemáticos de sus últimos trabajos discográficos.

Conciertos de galardonados

El Otoño Cultural CajaCanarias acoge en su programa de actividades, una edición más, los tradicionales “Conciertos de galardonados”, recitales protagonizados por los recientes ganadores de los certámenes musicales que convoca anualmente la Fundación CajaCanarias. La entrada, en ambos casos, es gratuita, previa inscripción.

El 8 de octubre (20:00 horas) será el turno para la ganadora del Premio de Música Joven “Alberto Delgado” CajaCanarias 2021, Paula Espinosa. La cantautora grancanaria se alzó con la cuarta edición de este galardón. Un certamen que ha nacido con la intención de promover la carrera artística de los jóvenes. También de estimular la creatividad y el esfuerzo de los compositores y aficionados a la música en general.

El 6 de noviembre, por su parte, el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife recibirá a los ganadores de las dos últimas convocatorias del Premio de Música “María Orán”, celebradas en las modalidades de música de cámara y canto, respectivamente. En primer lugar actuará El cuarteto de guitarras Canary Guitar Quartet, formado por Samuel Delgado, Luis Alejandro García, Tomás Fariña y Fran Yanes para, posteriormente, dar paso a la voz del joven tenor grancanario Gabriel Álvarez.

Humor

El espacio para el humor en el Otoño Cultural CajaCanarias 2021 se cuenta por partida doble. Así, el 9 de octubre, el Espacio Cultural de Santa Cruz de Tenerife (20:00 horas. Entradas: 20 euros) recibirá a los Ilustres Ignorantes. Javier Coronas, Javier Cansado y Pepe Colubi. Tendrán la ayuda de un famoso invitado sorpresa, se enzarzan en discusiones delirantes, perturbadas, sorprendentes y muy divertidas.

Ya en noviembre, el día 20 (20:00 horas. Entradas próximamente: 15 euros) es la fecha seleccionada para disfrutar de la actuación de Sara Escudero, monologuista y actriz con una dilatada carrera en teatro y televisión.