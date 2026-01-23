El proyecto se desarrollarán en la calle Norte de la localidad y cuenta con un presupuesto de 4.148.036,24 euros

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias ha sacado a licitación el proyecto de ejecución de 24 viviendas protegidas de promoción pública y plazas de garaje en de Guía de Isora.

Imagen archivo.

Fondos europeos

Los trabajos, que se desarrollarán en la calle Norte de la localidad, cuentan con un presupuesto de 4.148.036,24 euros. La iniciativa está financiada con fondos europeos a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Todo ello, en el marco del programa Next Generation EU, según ha informado el departamento regional en una nota.

En concreto, esta actuación forma parte de un expediente que contempla un total de tres grupos de viviendas en Arona, Adeje y Guía de Isora, en Tenerife. Cabe destacar que con un presupuesto total de 23.883.982 de euros.

Plan de Vivienda de Canarias

Estos inmuebles están dentro del Plan de Vivienda de Canarias para fomentar la construcción de viviendas protegidas. Se encuentran dirigidas a quienes no puede afrontar la adquisición de una vivienda en el mercado libre.

Las empresas interesadas en concurrir a la licitación podrán presentar sus solicitudes hasta el día 30 de enero de 2026, a las 14:00 horas, hora canaria, a través de la web de la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde, además, podrán consultar los pliegos y condiciones.