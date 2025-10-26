La empresa Lopesan cumple así con el requerimiento de Costas que le había exigido facilitar el acceso a todo el tráfico rodado

La barrera para acceder a la playa de Pasito Blanco ya está abierta para todos los vehículos. Imagen de Informativos RTVC

En Gran Canaria, la barrera para acceder a la playa de Pasito Blanco, en el sur de la isla, ya está abierta para todos los vehículos.

La empresa Lopesan cumple así con el requerimiento de Costas que le había exigido a facilitar el acceso a todo el tráfico rodado. Es así, que la Ley de Costas garantiza en España el acceso público y gratuito a las playas, prohibiendo que se restrinja, obstaculice o condicione el paso.

Desde SOS Maspalomas llevan años denunciando que solo pudieran acceder a la playa las personas de la urbanización y del puerto deportivo.

La entrada al recinto portuario queda ahora sin control de acceso porque el puerto deportivo de Pasito Blanco, de Lopesan desde hace casi una década, recibió un expediente sancionador para que permita el paso a todo el tráfico rodado hasta la playa.

Por su parte, Lopesan señalan que siempre se ha podido llegar a la playa caminando.