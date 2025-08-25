Abiertas las inscripciones para los Premios Canarios de la Música

Ya están abiertas las inscripciones para la 7ª edición de los Premios Canarios de la Música. El certamen reconoce la labor artística y profesional de la industria musical canaria durante el año 2024

Premios Canarios de la Müsica

En la imagen, Peddro Guerra durante su actuación en la última Gala celebra en Fuertevntura. Fotografía: Premios Canarios de la Música.

La Asociación Premios Canarios de la Música y La Radio Canaria, abren desde el día 26 de agosto y hasta el próximo día 26 de septiembre el plazo de inscripción de candidaturas para la 7ª edición de los Premios Canarios de la Música.

Estos galardones tienen como objetivo celebrar, promover y difundir los procesos creativos, los artistas, las obras musicales y la gestión profesional que forman parte de la industria musical en Canarias.

Bases de los premios

Cualquier persona o institución que cumpla con los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria puede presentar candidaturas para los premios en un total de 14 categorías. Para obtener detalles específicos sobre dichas categorías, los interesados tienen a su alcance la página web oficial de los premios: www.premioscanariosdelamusica.com

Para garantizar la máxima participación, transparencia y equidad, el jurado estará formado por los ganadores de las ediciones anteriores, junto con un grupo de profesionales del sector musical en Canarias. Ellos serán los encargados de valorar las candidaturas y decidir los premiados en cada categoría a través de un sistema digital que asegura objetividad y rigor.

Las grabaciones musicales que se presenten deben haber sido publicadas entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2024. Estas grabaciones pueden ser de productores fonográficos independientes canarios, artistas canarios o artistas no canarios residentes en Canarias que publiquen sus trabajos discográficos en régimen de autoedición en el ámbito geográfico del Archipiélago Canario.

También pueden participar grabaciones de artistas canarios residentes en el exterior, publicadas en régimen de autoproducción, o las de artistas canarios publicadas por discográficas o productoras establecidas fuera de Canarias.

En la imagen, Efecto Pasillo durnate su actuación en la última Gala de los Premios Canarios de La Música.

Categorías de los premios

Las categorías premiadas serán las siguientes:

Mejor canción del año.

Mejor disco Pop

Mejor disco de Rock

Mejor disco de Jazz y Jazz fusión

Mejor disco de Músicas Urbanas

Mejor disco de Músicas de Raíz

Mejor Artista Revelación

Mejor Diseño

Mejor Videoclip

Mejor Estudio de Grabación

Mejor Programación Musicial Canaria

Mejor Técnico de Sonido

Mejor Labor de Difusión

Mejor Labor en Músicas Clásicas

Premio de Honor de La Música Canaria

En la imagen, la Banda Monkey Faces durante su actuación en la última Gala de los Premios Canarios de la Música

Los Premios Canarios de la Música, según sus organizadores, son una excelente oportunidad para reconocer y celebrar el talento musical en Canarias y promover la industria musical.

La gala de entrega se celebrará el próximo día 3 de diciembre en San Cristóbal de La Laguna (Tenerife). Cuenta con la colaboración del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna y el patrocinio de Munchitos y Mahou.