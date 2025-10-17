El Cabildo de El Hierro destina un millón de euros a becas al transporte para los estudiantes

Edificio del Cabildo de El Hierro.

El Cabildo de El Hierro ha aprobado las bases específicas reguladoras de las becas para estudiantes herreños para el curso académico 2025-2026 con una consignación presupuestaria de un millón de euros.

Los interesados ya pueden solicitar esta beca a través de la sede electrónica de la Institución(https://elhierro.sedelectronica.es) en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la publicación de estas bases específicas en el Boletín Oficial de La Provincia de Santa Cruz de Tenerife (Boletín 125 de 15 de octubre de 2025).

Desde la Institución se recuerda a los estudiantes que han recibido esta ayuda en el curso académico anterior que no podrán optar a esta ayuda si no han tramitado la justificación correcta de la misma. Para cualquier duda a este respecto los interesados pueden contactar con el Cabildo de El Hierro en el 922550078 (extensión 1430).

Requisitos para acceder a la beca

Las ayudas, como es habitual, están destinadas a jóvenes residentes en la isla, menores de 30 años, matriculados al efecto durante el año académico, que realicen estudios autorizados por organismos oficiales, presenciales y no presenciales, en centros docentes acreditados y homologados. Asimismo, serán objeto de estas becas los estudios eclesiásticos así como presenciales de intercambio, postgrado, máster y doctorados que se realicen en centros homologados.

Así, quienes cursen estudios en la Península optarán a 3.275 euros; en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria 2.900 euros y 2.525 euros los que estudien en la de Santa Cruz de Tenerife. Mientras que, para estudios no presenciales o semipresenciales se optará a ayudas de 937 euros.

El presidente insular, Alpidio Armas, ha recordado la importancia de estas ayudas y el esfuerzo que realiza la institución insular con fondos propios para tratar de compensar el sobrecoste añadido que padecen las familias en la isla de El Hierro cuyos descendientes tienen que cursar estudios en el exterior.