Este recurso se encuentra dentro de un plan sociosanitario del Cabildo de Gran Canaria

El Hogar Julia, un recurso sociosanitario para personas con discapacidad intelectual donde se ofrece una atención permanente, personalizada y con supervisión técnica, abrió sus puertas este miércoles en el Complejo Hoya del Parrado, en Las Palmas de Gran Canaria.

Este centro entra dentro de un plan sociosanitario del Cabildo de Gran Canaria que tiene como objetivo cubrir 2.000 plazas destinadas a personas con discapacidad intelectual.

Autonomía personal y nuevas plazas

Este recurso ofrece 13 plazas residenciales y tiene el objetivo de promover la autonomía, la manutención y las habilidades sociales de sus residentes. Además, el centro lo forma un equipo especializado para atender las necesidades de todos sus usuarios.

Abre el Hogar Julia, un centro pionero para las personas con discapacidad intelectual/ Archivo RTVC

“Son cuatro obras de este plan ambicioso y sanitario que desarrolla el Cabildo de Gran Canaria y el más importante de Canarias. No hay ninguna isla que esté desarrollando uno de estas características”, aseguró Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria.

“Vamos a trabajar en un proyecto socioeducativo que garantice que alcancen mayores cuotas de autonomía personal”, afirmó, por otro lado, Isabel Mena, consejera de Política Social y Accesibilidad del Cabildo insular.

El Instituto de Atención Social y Sociosanitaria gestionará este nuevo recurso y busca promover la autonomía, la manutención y las habilidades sociales de sus residentes.