Los estudiantes denuncian que las vacantes se reparten por orden de llegada y no por méritos académicos

A medio centenar de estudiantes no les ha quedado más remedio que acampar frente al IES Primero de Mayo de Las Palmas de Gran Canaria para intentar asegurarse una vacante en una Formación Profesional. Con mantas y café caliente, pasaron la noche en la acera a la espera de que el centro abriese sus puertas, dispuestos a conseguir una plaza en la rama sanitaria, que ha visto crecer notablemente su demanda en los últimos años.

Los afectados critican que las plazas se hayan otorgado por orden de llegada, sin tener en cuenta notas de corte ni listas de reserva. “Quien primero llega, primero se la lleva”, explican, lamentando que su esfuerzo académico no se traduzca en opciones de acceso. Una situación que, según relatan, obligó a improvisar una acampada para no quedarse fuera.

Finalmente, solo los cinco primeros de la cola pudieron hacerse con una plaza, mientras el resto se han quedado fuera. La Consejería de Educación ha pedido disculpas a todas esas personas y ya trabajan para ampliar las plazas de este grado de cara al siguiente curso.