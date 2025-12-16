La patronal advierte de sobrecostes, pérdida de competitividad turística y retrocesos en sostenibilidad si prospera la propuesta

La Asociación Canaria de Agencias de Viaje y Turoperadores muestra un rechazo “contundente” a la propuesta de AENA para cobrar a guaguas discrecionales en aeropuertos canarios. Considera que la medida “agrava los sobrecostes operativos” de transportistas y turoperadores turísticos del Archipiélago.

Imagen de archivo | Europa Press

ACAVyT alerta de una amenaza directa a la viabilidad económica del sector turístico insular. Incluye en el impacto negativo a la red minorista de agencias de viajes, clave en la comercialización turística.

Sobrecostes sin margen de repercusión

La patronal explica que la tasa equipara a las guaguas con vehículos privados por tiempo de estancia. Calcula un “impacto estimado de hasta 6.000 euros mensuales por guagua” en los aeropuertos. ACAVyT recuerda que los contratos turísticos de la temporada 2025-26 ya están firmados y subraya que existen “sin margen para repercutirlos” a clientes o intermediarios. Añade que estos gastos fijos “erosionan los márgenes ya ajustados” de las empresas de transporte y advierte de recortes en flotas o servicios esenciales si la medida entra en vigor.

Los turoperadores canarios integran estos traslados en paquetes turísticos completos. ACAVyT prevé un “encarecimiento generalizado” de las ofertas comerciales. Ese aumento, señala, “reducirá la competitividad” frente a destinos turísticos rivales. También “desincentivará” la llegada de visitantes a Canarias.

La patronal destaca la “imposibilidad de ajustar” precios a corto plazo. Advierte de “pérdidas acumuladas” para pequeños operadores locales. Estas pérdidas, añade, “comprometen la programación de rutas” y la estabilidad con hoteles y proveedores.

Un retroceso en sostenibilidad

ACAVyT considera que “penalizar” el transporte colectivo de alta capacidad resulta contradictorio. Recuerda los objetivos de descarbonización del turismo canario. Canarias, apunta, “está haciendo un esfuerzo significativo” por alinearse con la Agenda 2030 de la ONU. El sector impulsa la sostenibilidad ambiental y la movilidad eficiente como ejes estratégicos.

La tasa, sin embargo, “frenará estos avances al desincentivar” el uso de guaguas colectivas.

También “revertirá los progresos en reducción” de emisiones y congestión vial. ACAVyT avisa de un problema operativo añadido en los aeropuertos. Señala que “sin alternativas viables para esperas fuera del recinto” se producirán colapsos. La patronal prevé “cientos de pasajeros varados” en terminales aeroportuarias.

Por todo ello, ACAVyT urge al Gobierno de Canarias y a las autoridades estatales a intervenir. Solicita bloquear la iniciativa de AENA antes de su aplicación. Defiende un modelo tarifario que priorice el interés general del Archipiélago. Reclama proteger la cadena de valor del turismo, especialmente a la red minorista.