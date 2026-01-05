La ACB propone varias fechas para jugar el aplazado Dreamland Gran Canaria vs Baskonia

La ACB baraja varias fechas para reprogramar el Dreamland Gran Canaria vs Baskonia, condicionado por la lucha por la Copa del Rey y los calendarios europeos

Dreamland Gran Canaria vs Baskonia | J10 Liga Endesa

La ACB anunció este lunes posibles nuevas fechas para el partido Dreamland Gran Canaria vs Baskonia, aplazado el 13 de diciembre por los efectos de la borrasca Emilia. Debido a las dificultades actuales por el calendario de competiciones europeas. La incapacidad de establecer una nueva fecha también está condicionada por la imposibilidad de jugar el partido antes de la disputa de la jornada 17 de la Liga Endesa, debido a su posible incidencia en la clasificación para la Copa del Rey.

Las opciones si la jornada 17 tiene incidencia para la Copa

Si una vez finalizada la jornada 17 el partido tiene incidencia para la Copa, ya sea para su clasificación o para ser cabeza de serie, se disputaría el domingo 8 febrero a las 17:00 (hora canaria).

En ese caso, se aplazarían los partidos Gran Canaria-Surne Bilbao y Baskonia-Casademont Zaragoza, ambos de la jornada 19, pasando a disputarse ese mismo fin de semana el siguiente encuentro de la jornada 28, el Casademont Zaragoza-Surne Bilbao, el sábado 7 febrero a las 20:00 horas.

Las opciones si la jornada 17 no tiene incidencia para la Copa

Si una vez finalizada la jornada 17 el partido no tiene incidencia para la Copa del Rey, ya sea para su clasificación o para ser cabeza de serie, las posibles nuevas fechas para la recuperación del partido Gran Canaria-Baskonia quedarían sujetas a las diferentes competiciones europeas.

La primera posibilidad sería el martes 31 marzo a las 20:00 (hora canaria), siempre y cuando el Gran Canaria no se clasifique para los cuartos de final de la Liga de Campeones. Otra sería el miércoles 22 abril a las 20:00 (hora canaria), siempre y cuando el Gran Canaria se clasifique para los cuartos de la Liga de Campeones y el Baskonia no dispute el ‘play-in’ de la Euroliga.

En caso de no poder disputarse en una de esas dos fechas señaladas, la ACB anunciaría con posterioridad la fecha definitiva del encuentro, en función de los resultados de ambos equipos en las competiciones europeas.

Recuperación de aplazados en la jornada 19

En el caso de que el Dreamland Gran Canaria vs Baskonia se dispute el 8 de febrero y se deban aplazar los partidos Gran Canaria-Bilbao y Baskonia-Casademont Zaragoza, las nuevas fechas para la recuperación de estos encuentros quedarían sujetas a las posibles clasificaciones para la Copa del Rey.

Una opción sería jugar el Gran Canaria-Bilbao el miércoles 18 febrero a las 20:00 (hora canaria), siempre y cuando ninguno de los dos equipos se clasifique para la Copa del Rey. Otra sería el martes 24 marzo a las 20:00 (hora canaria), si uno o ambos equipos se clasifican para la Copa del Rey.

En el caso del Baskonia-Casademont Zaragoza, una posibilidad es el miércoles 1 abril a las 20:30 horas, una vez que el conjunto maño no se clasifique para los cuartos de final de la Eurocopa. La otra, el miércoles 22 de abril a las 20:30 horas, siempre y cuando el Zaragoza no se clasifique para los cuartos de la Eurocopa ni el Baskonia dispute el ‘play-in’ de la Euroliga.

En caso de no poder disputarse en una de esas dos fechas señaladas, la ACB anunciaría con posterioridad la fecha definitiva del encuentro, en función de los resultados de ambos equipos en las competiciones europeas.