Accidente en la autopista de Tenerife a la altura del municipio de Candelaria

Redacción RTVC
La colisión de tres vehículos está provocando importantes retenciones en dirección sur en la autopista de Tenerife

Un choque por alcance de tres vehículos en la autopista TF-1 está provocando retenciones a la altura del municipio de Candelaria.

Colisión por alcance de tres vehículos en la autopista TF-1. Cámaras de tráfico del Cabildo de Tenerife.

El Centro Coordinador de Emergencias 112 ha informado sobre un accidente a las 10 de la mañana en la autopista que va en dirección sur en Tenerife.

Colisión en cadena

Los tres coches han colisionado causando colas de hasta media hora en una de las vías más transitadas de la isla. El accidente no ha ocasionado daños personales. Según el personal del 112 se ha desplazado una ambulancia sanitaria hasta el lugar del accidente, pero en principio, han asegurado que no hay heridos.

En la zona se encuentran agentes de la Guardia Civil para coordinar el tráfico hasta que se despeje la autopista. También, se ha desplazado el personal de carreteras del Cabildo insular para reestablecer la vía.

Los hechos tuvieron lugar poco antes de las 10 horas de este martes en la TF-1 sentido sur. Desde que se produjo el accidente las colas de vehículos se extienden varios kilómetros llegando hasta los túneles del municipio de Güímar.

