El incidente tuvo lugar en la vía LP-3, a la salida del túnel, en dirección a Santa Cruz de La Palma

Un accidente de tráfico deja un fallecido en La Palma

Un hombre de 60 años ha fallecido en la mañana de este miércoles tras volcarse el camión con el que circulaba por la vía LP-3, en La Palma. El incidente a la salida del túnel de la citada carretera, en dirección a Santa Cruz de La Palma, en el término municipal de El Paso.

El suceso se produjo sobre las 12:13 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta informando el vuelco de un camión. En el interior del vehículo quedó atrapada una persona, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los bomberos, que procedieron a liberar al afectado del interior del camión. Debido al impacto sufrido, el conductor presentaba lesiones incompatibles con la vida, por lo que el personal sanitario confirmó su fallecimiento.

Los servicios policiales presentes en la zona instruyeron las diligencias correspondientes.